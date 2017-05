Deloitte Nederland stapt in ontwikkeling IoT-oplossingen op basis van PTC ThingWorx

Business

Over een aantal weken zullen we aanwezig zijn bij het LiveWorx-congres van PTC, om verslag te doen van alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van IoT en aanverwante zaken die op het moment spelen. Dat het ThingWorx-platform voor zakelijke IoT-oplossingen van PTC interessant is voor bedrijven, kunnen we vandaag alvast zien aan de aankondiging van Deloitte Nederland. Dat meldt dat Deloitte Digital een samenwerking start met PTC om het gebruik van en innovatie met IoT voor klanten te stimuleren. Hiervoor gaat het ThingWorx gebruiken.

De samenwerking tussen Deloitte en PTC zal op meerdere vlakken plaats gaan vinden, zoals de maker-industrie, olie- en aardgassector en de energie- en nutssector. Je moet qua IoT-producten denken aan oplossingen voor voorspellend onderhoud, connected factories en dergelijke. Ook zal men samen oplossingen ontwikkelen op het gebied van retail, consumentengoederen, gezondheidszorg, biowetenschap en smart cities.

Stephen Ward, managing partner bij Deloitte Digital Nederland, ziet veel kansen in de samenwerking met PTC:

“Met PTC’s erkende IoT-platform ThingWorx kunnen onze teams snel machines, apparaten en sensoren met elkaar verbinden om nieuwe inzichten op te doen en op basis daarvan acties te ontwikkelen die onze klanten snel meerwaarde en een hogere ROI kunnen opleveren. We zijn blij om als eerste land in EMEA deze samenwerking handen en voeten te geven”

De nadruk voor Deloitte ligt bij de samenwerking op het ontwikkelen van IoT-toepassingen (gebaseerd op kant-en-klare tools van ThingWorx) voor de zogeheten digital transformation, een van de buzzwords van het moment. Dit staat kort door de bocht voor de veranderingen die bedrijven moeten doormaken om mee te kunnen in het nagenoeg volledig digitale tijdperk. Vandaar ook dat het Digital Transformation Network van Deloitte (dat Digital Agility wordt genoemd) zich hiermee bezig gaat houden.

Overigens ontwikkelt Deloitte Digital nieuwe producten gebaseerd op ThingWorx samen met haar klanten en partners. Een van de voornaamste redenen om voor PTC te kiezen als partij om mee samen te werken om dit te realiseren, is – naast het gebruiksgemak van het ThingWorx-platform – de ervaring van PTC binnen de markten waarop Deloitte zich richt. Het moet zo mogelijk zijn om “in nauwe samenwerking met onze klanten snel prototypes [te] ontwikkelen die de waarde en het potentieel van IoT duidelijk maken”, volgens Helena Lisachuk, Direct en Global IoT Deloitte Initiative lead. Het is overigens de bedoeling om de samenwerking ook in de rest van EMEA uit te gaan rollen.