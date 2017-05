Amazon onthult spraakassistent met aanraakscherm

Consumer

Amazon heeft officieel de Echo Show onthuld. Over dat apparaat gingen al lang geruchten rond en er lekte kortgeleden zelfs een foto van uit. Misschien heeft het bedrijf om die reden maar besloten het apparaat te onthullen zodat mensen zich kunnen concentreren op de specificaties en functionaliteit ervan.

De Echo Show is een vierkant Echo-apparaat met 7-inch aanraakscherm. Net als de andere Echo-apparaten, draait het op digitale assistent Alexa. Deze versie heeft acht microfoons, wat het mogelijk maakt om vanuit vrijwel elke hoek in de kamer tegen het apparaat te praten. Die microfoons werken ook met noise cancelling en zouden stemgeluid daardoor eenvoudig weg kunnen filteren. Bovenop de Echo Show zit een camera en onderop een Dolby-speaker.

Daardoor zijn er een aantal interessante functies voor de 230 dollar kostende gadget, vooral ten opzichte van andere Echo-producten. Zo kunnen gebruikers nu video- en audiogesprekken voeren met vrienden die een Echo-apparaat hebben of de Alexa-app op hun smartphone of tablet hebben staan. Voor het bellen hoeft Alexa alleen maar de opdracht te krijgen. Ook kan het tekstberichten versturen naar andere Alexa-apparaten.

Er is verder een nieuwe functie die Drop In heet, waarmee gebruikers automatisch verbonden raken met vrienden of familie. Zo is het volgens Amazon mogelijk om via Echo Show aan te geven dat het etenstijd is, of om even aan familieleden te vragen te checken of de baby wel slaapt. Het scherm laat de gebruiker ook een aantal andere dingen doen die niet mogelijk zijn met andere Echo-apparaten. Zo kunnen er YouTube video’s op bekeken worden, is er een visuele weersvoorspelling, kunnen er boodschappenlijstjes gemaakt worden en lyrics van liedjes uit Amazon Music gelezen worden.

Nog belangrijker is dat Echo Show verbonden kan worden met allerhande slimme camera’s. Alexa kan dan op commando een bepaalde kamer of een gebied laten zien. Die beelden zijn direct op beeld te zien en vormen een gebruiksvriendelijke manier om bijvoorbeeld het huis (of die kinderkamer) in de gaten te houden. Echo Show kan ook gekoppeld worden aan een slimme thermostaat en verlichting van onder andere Philips.

In de Verenigde Staten kost de Echo Show 230 dollar, omgerekend zo’n 210 euro. Het wordt aangemoedigd er meer dan één aan te schaffen, want als je er twee koopt kost ‘ie 360 dollar. Pre-orders zijn vanaf 28 juni mogelijk in de landen waar Echo beschikbaar is. Naar Nederland zal het apparaat voorlopig dus niet komen.