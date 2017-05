Ziggo gaat op 1 juli weer de prijzen verhogen

Business

Ziggo heeft vandaag een e-mail de deur uit gedaan aan al zijn klanten waarin het een nieuwe prijsverhoging bekendmaakt. Net als in 2015 en 2016 gaan op 1 juli de prijzen opnieuw omhoog. Afhankelijk van het gekozen abonnement gaan klanten 1 euro tot 2,55 euro per maand meer betalen.

De bekendste en grootste kabelprovider van ons land laat in de e-mail weten dat de prijsverhoging noodzakelijk is om de kosten voor het onderhoud van het netwerk te dekken. De kosten van Ziggo gaan omhoog dus moeten de klanten ook iets meer gaan betalen, zo lijkt de gedachte.

Vorig jaar hebben we op Techzine ook geschreven over de toenmalige prijsverhoging, net als het jaar ervoor. Nu gaan sommige klanten opnieuw zo’n 30 euro per jaar meer betalen. Dat is een forse verhoging. Als we kijken naar de grote concurrent van Ziggo, dan zien we dat ook KPN zijn prijzen heeft moeten verhogen. Wel probeerde KPN de pijn wat te verzachten door de internetsnelheden wat op te voeren. Verder voerde KPN niet een prijsverhoging door op alle abonnementen, iets wat Ziggo wel doet.

Beide partijen maken hun abonnementen er niet aantrekkelijker op. Hierdoor komt er mogelijk wel meer ruimte voor budgetspelers als Tele2 en T-Mobile. Voor een overzicht van de prijsverhogingen bij Ziggo kan je op deze pagina terecht.