HP Inc. kondigt tweede generatie Elite X2 1012 aan, een 2-in-1

Hardware

HP kondigt vandaag een opvolger aan voor de Elite X2 1012 van vorig jaar, een 2-in-1-apparaat dat dienst kan doen als laptop, maar ook als tablet. Vergeleken met de voorganger zijn veel dingen hetzelfde gebleven, maar zijn er ook enkele significante veranderingen doorgevoerd.

Uiterlijk is er op het eerste gezicht niet veel veranderd aan de Elite X2 1012 G2, ten opzichte van de G1. Het is nog altijd een uit aluminium opgetrokken tablet, gekoppeld aan een toetsenbord dat je eraf kunt halen als de gelegenheid daarom vraagt. Dat toetsenbord is nu echter voorzien van een achterkant van polyurethaan, niet meer van stof zoals zijn voorganger. Dit zorgt ervoor dat je hem beter kan schoonmaken en -houden. Ook is de voorheen optionele penlus om de meegeleverde pen op te bergen nu standaard aan het apparaat vastgemaakt. Sneltoetsen op het toetsenbord zorgen ervoor dat je tijdens een conference call snel bijvoorbeeld je agenda erbij kunt halen.

Waarschijnlijk de grootste verandering bij de Elite X2 1012 G2 vergeleken met de G1 is onder de motorkap terug te vinden. Waar de eerste generatie het nog moest doen met een Core-M-processor, is het HP gelukt om in de tweede generatie een zevende generatie Core-i-processor te stoppen (met vPro als optie). Weliswaar is dat nog altijd een ‘Ultrabook-processor’, te herkennen aan de ‘U’ in het typenummer, maar deze is toch al een stuk krachtiger dan een Core-M. Het apparaat is er als geheel overigens niet dikker op geworden. Hij is er zelfs iets lichter op geworden. Verder is het werkgeheugen verdubbeld naar 16 GB en de interne opslag verviervoudigd naar 1 TB (SSD).

Het scherm van de Elite X2 1012 G2 is ook voorzien van een upgrade ten opzichte van de eerste generatie. Dit is nu voorzien van een QHD-resolutie en is 1/3 helderder dan dat van de vorige generatie. De bezels rondom het paneel zijn kleiner gemaakt en het eigenlijke paneel met een diagonaal van 12,3 inch iets groter. Uiteraard is er wederom voorzien in een aanraaklaag, die bij deze generatie indien gewenst door de pen en een vinger tegelijkertijd te bedienen is. De pen zelf kan nu tot 165 graden gekanteld worden, wat volgens HP moet zorgen voor een zeer natuurlijk gebruik ervan. HP heeft overigens wel gewoon weer gekozen voor in de basis dezelfde Wacom-pen als het geval was bij de vorige generatie.

Qua accuduur belooft HP 10 uur en een kwartier, wat voldoende zou moeten zijn voor een werkdag. Mocht dit nu niet het geval zijn, dan is er voorzien in HP’s eigen Fast Charge, waarmee de accu voor de helft gevuld kan worden in een half uur. HP belooft dat de accu 1000 keer in drie jaar opgeladen kan worden zonder dat hij kapot gaat. Gebeurt dit wel, dan wijst HP op de uitstekende repareerbaarheid (volgens iFixit) van de Elite X2 1012 G1, iets wat ook zal gelden voor de tweede generatie van het apparaat.

Op het gebied van connectiviteit is er voorzien in USB-A 3.0 en USB-Type-C 3.1 (inclusief Thunderbolt). Verder is er een LTE-modem geïntegreerd, kun je hem verbinden met een draadloos dock via WiGig (802.11ad, maar waarschijnlijk niet compatibel met routers die dit aanbieden) en 2×2 802.11ac wifi.

Aangezien een apparaat zoals dit in de visie van HP veel gebruikt zal worden voor conference calls, kondigt het met trots aan dat de Elite X2 1012 G2 de eerste in zijn soort (2-in-1 detachable) is die is gecertificeerd voor Skype for Business. Dit heeft volgens HP onder andere te maken met de naar voren gerichte speakers (van B&O) en enkele zelf ontwikkelde algoritmes die HP Noise Cancellation en HP Audio Boost genoemd worden. De camera’s zijn verder ook voorzien van een upgrade, met voorop eentje met een sensorresolutie van 5 MP en achterop een 8MP-exemplaar.

Aangezien dit een zakelijke machine is, heeft men bij HP ook aandacht besteed aan de beveiliging. Zo zit er een vingerafdruklezer op de Elite X2 1012 G2 en is hij compatibel met Windows Hello (er zit dus een IR-camera in). Verder is het mogelijk om het apparaat te koppelen aan je smartphone. Met behulp van geofencing wordt de Elite X2 1012 G2 dan automatisch gelockt op het moment dat je te ver verwijderd bent. Ook heeft HP multi-factor authenticatie toegevoegd en is er voorzien in Sure Start Gen3, waarmee het BIOS zichzelf herstelt bij calamiteiten dankzij een golden copy die er tijdens het fabricageproces op wordt geïnstalleerd. Met de Manageability Integration Kit kun je het apparaat ook integreren in allerlei management-omgevingen. Tot slot biedt HP nog de mogelijkheid om bijvoorbeeld een custom-built BIOS (met het bedrijfslogo bijvoorbeeld) op de machine te installeren.

De HP Elite X2 1012 G2 zal vanaf juli te koop zijn voor 1099 euro. Vanaf morgen (11 mei) is de Engelstalige website voor het product via deze link te bereiken. Later deze maand volgt de Nederlandse versie.