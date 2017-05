Vernieuwde Nokia 3310 begin juni te koop in de winkel

Mobile

HMD Global heeft eindelijk de Nederlandse releasedatum van de vernieuwde Nokia 3310 aangekondigd. Vanaf 5 juni is de opvolger van een van de best verkopende mobiele telefoons ooit in de Nederlandse en Belgische winkel te vinden. HMD, dat de rechten op de Nokia-merknaam heeft, brengt met kleine vernieuwingen maar nog altijd hetzelfde iconische ontwerp, een groot toestel terug.

De oorspronkelijke Nokia 3310 werd in 2000 gelanceerd. Het was het meest verkochte telefoontoestel in de geschiedenis, dankzij de prima functionaliteit en goede bouwkwaliteit. De batterij kon dagenlang meegaan en het toestel werd uiteindelijk meer dan 100 miljoen keer verkocht. De vernieuwde Nokia 3310 brengt een ode aan het origineel, met kleine vernieuwingen.

De vernieuwde Nokia 3310 heeft net als het origineel een goede batterij. Volgens HMD Global heeft het toestel een standby-tijd van een maand en zou er 22 uur gebeld moeten kunnen worden. Het telefoontoestel beschikt over een 2,4-inch kleurenscherm met 240×320 pixels, een Bluetooth 3.0-chip, micro-USB ingang, 3.5mm AV-connector en een microSD-slot. Het zestig euro kostende toestel is beschikbaar in de glanzende kleuren warmrood en geel en het matte donkerblauw en grijs.

Wederopstanding iconisch merk

Lange tijd was Nokia de grootste fabrikant van mobiele telefoons. Het Finse bedrijf miste echter de boot van de smartphone volledig en dreigde failliet te gaan. Daarna werd het overgenomen door Microsoft, dat daarmee zijn Windows Mobile platform in de markt wilde zetten.

De missie van Microsoft slaagde niet bepaald en vervolgens verkocht het Amerikaanse bedrijf de licentierechten op de merknaam Nokia aan HMD Global. Dat beloofde vervolgens snel te komen met nieuwe Nokia-toestellen.

Andere Nokia-smartphones

Die eerste nieuwe toestellen werden afgelopen februari tijdens het Mobile World Congress in Barcelona onthuld. Naast de 3310 waren er nog drie andere smartphones. De eerste was de Nokia 5, een 199 euro kostende smartphone met 5,2-inch scherm, 2GB aan werkgeheugen en 12 megapixel camera. Daarvan is er ook een ‘goedkoper’ broertje in de vorm van de Nokia 3 (die met mindere specificaties 149 euro kost).

Ook onthulde HMD Global de Nokia 6, een toestel dat 249 euro kost en beschikt over een 5,5-inch display, Snapdragon 430-processor met 4GB werkgeheugen en 64GB opslaggeheugen. Dat toestel is verder voorzien van een vingerafdrukscanner.