Elon Musk meest invloedrijke techbaas

Time Magazine publiceerde kortgeleden zijn jaarlijkse lijst met de honderd meest invloedrijke mensen van de wereld. Nu heeft het weekblad ook een lijst gepubliceerd met de invloedrijkste mensen in de technologiesector. Volgens de redactie van de Time zijn dat onder meer Elon Musk, Jeff Bezos en Mark Zuckerberg.

Time meldt dat achter elk bedrijf “individuen zitten die de toekomst vormgeven. Sommigen zijn CEO, anderen programmeurs of onderzoekers die de wereld veranderen. Dan zijn er de regelgevers, wiens beslissingen grote invloed op de toekomst kunnen hebben. De twintig mensen op deze lijst zijn de meest invloedrijke mensen in de technologiewereld van dit moment.”

1. Elon Musk

Volgens de Time is Musk de meest invloedrijke man in de technologiewereld van dit moment. Dat komt door de combinatie van bedrijven waar hij CEO van is. Zijn bedrijven werken op meerdere vlakken en zijn daardoor invloedrijk op veel belangrijke gebieden, waarmee ze een rol het vormgeven van de toekomst spelen.

Neem bijvoorbeeld Tesla, waarmee Musk voor een revolutie van elektrische en zelfrijdende auto’s wil zorgen. Dan is er nog SpaceX, waarmee hij naar Mars wil en herbruikbare raketten lanceert. Maar er zijn ook nog bedrijven als Solar City, waarmee Musk goedkope zonne-energie naar huishoudens wil brengen en Neuralink, dat mensen moet helpen kunstmatige intelligentie een stap voor te blijven.

2. Jeff Bezos

De nummer twee op de lijst was in 1999 de Person of the Year van Time Magazine. Bezos is de CEO van Amazon, van oorsprong een webwinkel, maar ondertussen een bedrijf dat veel meer doet dan alleen dat. Amazon houdt zich nu ook bezig met kunstmatige intelligentie in de vorm van assistent Alexa, en de cloud in de vorm van Amazon Web Services. En net als Musk droomt ook Bezos groter en richtte hij het ruimtebedrijf Blue Origin op. Oh, en hij kocht in 2013 voor 250 miljoen dollar de Washington Post.

3. Mark Zuckerberg

Natuurlijk staat de 32-jarige CEO van Facebook hoog op de lijst. Zijn sociale netwerk heeft 2 miljard gebruikers en nog veel meer populaire platformen als WhatsApp (1,2 miljard gebruikers), Facebook Messenger (1,2 miljard gebruikers) en Instagram (700 miljoen gebruikers). Zuckerberg werkt er op dit moment aan om het internet naar heel de wereld te brengen.

4. Tim Cook

De CEO van Apple en daarmee de baas van het meest waardevolle merk ter wereld. Achthonderd miljard dollar is Apple op dit moment waard en dat zal alleen maar meer worden onder Tim Cook. Onder hem werkt Apple onder meer aan kunstmatige intelligentie, augmented reality en zelfrijdende auto’s

5. Sundar Pichai

Pichai is de CEO van de populairste website en zoekmachine van de wereld – Google. Zijn bedrijf heeft tegenwoordig gigantische invloed op de manier waarop mensen nieuws vergaren en bezit bijna een vijfde van de wereldwijde advertentiemarkt. Daarnaast heeft het Android in handen, het populairste mobiele softwareplatform dat er is.

