Toshiba bereidt zich mogelijk voor op faillissement

De zakelijke partners van het Japanse Toshiba lijken zich voor te bereiden op een grote achterstand van betaling. Het bedrijf uitte vorige maand nog “substantiële twijfel” over zijn “mogelijkheid om door te gaan als concern”. Het bedrijf leed een verlies van minstens 8 miljard dollar, en lijkt die klap niet te boven te komen.

De problemen van Toshiba komen voort uit een flink aantal dure financiële verplichtingen die het bedrijf is aangegaan. Zo heeft zijn Amerikaanse nucleaire divisie, Westinghouse, een kleine 10 miljard dollar aan schulden uitstaan en te maken met enorme kostenoverschrijdingen en vertragingen bij projecten. Het gevolg daarvan was een flinke dreun voor de jaarcijfers van moederbedrijf Toshiba. Dat bleek in maart 2017, toen het fiscale jaar van 2016 afgerond werd, een verlies van 8,8 miljard dollar geleden te hebben.

Nu houden partnerbedrijven van Toshiba volgens de Wall Street Journal rekening met een faillissement. Binnen de Japanse faillissementsregelgeving is het mogelijk voor een bedrijf om te reorganiseren en een deel van de schulden die het heeft niet af te lossen. Onder meer het Amerikaanse Southern Co., dat werkte met Westinghouse, denkt daarom een grote schadeclaim niet toegewezen te gaan krijgen. Dat bedrijf eist van Toshiba zo’n 3,7 miljard dollar, of de kernreactoren die Westinghouse zou bouwen er nou komen of niet.

Reddingsplan Toshiba

Sinds vorig jaar wordt er al gewerkt aan een reddingsplan voor Toshiba. Daarvoor zou het zijn chipafdeling van de hand willen doen, die het voor 50% in handen heeft. Western Digital is voor de andere helft eigenaar van die afdeling en heeft al laten weten niet te willen dat Toshiba de afdeling zomaar verkoopt. Een andere uitweg voor Toshiba ligt dus in de Japanse regelgeving.