‘Microsoft wil Windows 10 naar de smart hub brengen’

Microsoft introduceerde pakweg een half jaar geleden de HomeHub-functie voor Windows 10. Dat werd toen omschreven als een omgeving waarin familie en vrienden bijvoorbeeld kalenders en apps konden delen. Nu blijkt uit interne documentatie van Microsoft dat men veel grootsere plannen heeft met HomeHub.

Techsite The Verge kon documenten inzien en stelt op basis daarvan dat Microsoft de concurrentie aan wil gaan met apparaten als de Amazon Echo. De belangrijkste toevoeging aan HomeHub wordt een nieuw welkomstscherm dat altijd aan zal staan. Binnen die functie kunnen niet alleen agenda’s gedeeld worden, maar ook smarthomeproducten bestuurd worden.

Microsoft zou van plan zijn om zijn digitale assistent Cortana van ondersteuning voor onder meer de Philips Hue, Nest, Insteon, Wink en SmartThings te voorzien. Daardoor zou Cortana met stemcommando’s bijvoorbeeld de verlichting aan of uit moeten zetten, of de verwarming wat hoger. De software zal in de herfst naar Windows 10 moeten komen, maar er staan ook apparaten in de planning waarbij Microsoft de nadruk op de smarthub functionaliteiten wil leggen.

Het zou volgens The Verge daarbij gaan om onder meer apparaten van HP en Lenovo. Die twee fabrikanten werken volgens de site aan kleine all-in-one apparaten die er ongeveer als bovenstaande foto uit moeten zien. Gespeculeerd wordt dat Microsoft op het recent aangekondigde evenement van 23 mei in China meer bekend maakt over de toekomst van SmartHub.