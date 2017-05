Hoe populair is de Samsung Galaxy S8?

Consumer

Als we Samsung mogen geloven dan heeft het nieuwe vlaggenschip, de Samsung Galaxy S8, opnieuw alle verkooprecords gebroken. In de eerste weken zijn er meer Galaxy S8-smartphones verkocht, dan van zijn voorganger, de Galaxy S7. Daarmee lijkt het toestel populairder dan ooit. Tegelijk verschijnen er berichten dat de verkoop in China enorm tegenvalt.

Samsung heeft zich met de Galaxy S8 moeten revancheren, het hele debacle rond de Galaxy Note 7 heeft het bedrijf geen goed gedaan. In onze review van de Samsung Galaxy S8 kwamen we al tot de conclusie dat Samsung goed werk heeft geleverd, met hier en daar nog een opmerking, bijvoorbeeld over de plek van de vingerafdrukscanner. Als we Samsung mogen geloven hebben de consumenten dat ook opgepakt en gaat het toestel als warme broodjes over de toonbank. Toch zien we nu berichten verschijnen van analisten dat het toestel in China helemaal niet zo goed gaat. De concurrentie met partijen als Huawei en Oppo wordt in die markt verloren. Samsung verkocht in China fors minder toestellen in het eerste kwartaal.

In Europa en de Verenigde Staten is daarentegen weinig concurrentie op dit moment. Er zijn geen echte andere recente vlaggenschepen die veel indruk hebben gemaakt. Natuurlijk blijft er altijd de strijd tussen de iPhone en de Samsung-toestellen, maar Apple komt waarschijnlijk pas in september met nieuwe modellen.

Hoe goed de verkopen gaan in Nederland is niet duidelijk, hierover doet Samsung geen uitspraken. Wel is het zo dat vanaf 1 mei het lastiger is geworden om een toestel bij je abonnement te krijgen. Smartphones met een waarde van meer dan 250 euro worden gezien als koop op afbetaling (lening), daarom moeten telecomproviders nu een inkomenscheck doen en de transactie registeren bij de BKR in Tiel. Het gevolg is dat mensen kredietwaardigheid verliezen en gemiddeld zo’n 8000 euro minder hypotheek kunnen krijgen als ze een toestelbundel van 25 euro op hun naam hebben staan.

Tele2 heeft al aangegeven dat het verwacht hierdoor minder toestellen te zullen verkopen in combinatie met een abonnement. Of de verkopen van de Samsung Galaxy S8 hieronder gaan leiden zal moeten blijken. Mensen die geen BKR-registratie willen zijn aangewezen op goedkopere toestellen of de losse verkoop in combinatie met een sim only-abonnement.

Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door Mobiel.nl