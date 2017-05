Build: Azure gaat MySQL en PostgreSQL service aanbieden

Services

Microsoft heeft voorafgaand aan Build 2017, de ontwikkelaarsconferentie van het bedrijf, aan Techzine laten weten dat het ondersteuning gaat bieden voor MySQL en PostgreSQL. Daarmee zet het bedrijf een grote stap voorwaarts want hiermee kan elke website nu gehost worden in de Azure-cloud.

Het is een feature die al enorm lang op het wensenlijstje staat van menig ontwikkelaar, ook op het feedback-forum van Microsoft zijn er meer dan 2000 stemmen voor binnengekomen, nu laat Microsoft die wens eindelijk in vervulling gaan. Er komt ondersteuning voor MySQL en PostgreSQL in Azure via een DaaS-oplossing (Database as a Service).

Het was natuurlijk al wel mogelijk om MySQL te gebruiken in Azure, voor hele kleine websites bood Azure een oplossing in samenwerking met ClearDB. Dit is een externe partij met een groot MySQL-cluster. Het probleem is alleen dat ClearDB absoluut niet aan de vraag kan voldoen van de wat grotere oplossingen. Het alternatief voor veel bedrijven was dan ook om zelf Linux virtual machines op te zetten en daarop een MySQL-server te draaien. Dat werkt op zich prima, maar een DaaS-oplossing heeft altijd de voorkeur, omdat die beter schaalbaar zijn en het veel eenvoudiger is om bijvoorbeeld backups te maken. Daar komt bij dat Amazon Web Services en Google Cloud Platform al geruime tijd een DaaS-oplossing hebben voor MySQL.

Microsoft gaat nu naast de eigen SQL Server ook ondersteuning bieden voor MySQL en PostgreSQL, daarmee kunnen bijvoorbeeld grote WordPress-sites eenvoudig worden gehost in de Azure-cloud. Hiermee doet Microsoft niet alleen ontwikkelaars een plezier, maar ook zichzelf want de potentiële klanten die het hieruit kan halen is enorm. Meer dan 70 procent van de grote websites maakt gebruik van MySQL.

MySQL en PostgreSQL as a Service is per direct beschikbaar in Azure. Het aanmaken van een database kan binnen 60 seconde. Backups worden automatisch gemaakt en je kan terugrollen naar een bepaald tijdstip. Prijzen zijn gebaseerd op compute units, 100 units komen overeen met één CPU-rekenkern. Een MySQL-database in Europa met twee rekenkernen kost 145,31 euro en met vier rekenkernen kost 290,62 euro per maand. Voor kleine websites is er al een MySQL-database vanaf 15 euro per maand.