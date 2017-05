Microsoft Build 2017: Livestream

Business

Om 17:00 begint Microsoft Build 2017, de ontwikkelaarsconferentie van Microsoft. De openingskeynote zal worden gedaan door de CEO van Microsoft, Satya Nadella, samen met enkele andere topmensen van Microsoft. Deze keynote is gratis te bekijken op Techzine via de livestream. Techzine is zelf ook aanwezig in Seattle om verslag te doen van Build 2017.

De komende dagen zal er veel nieuws rond Build 2017 online verschijnen. Het belangrijkste onderdeel is altijd de openingskeynote en die willen we jullie niet onthouden.

Bekijk hier de livestream