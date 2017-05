Build: Windows 10 draait op 500 miljoen apparaten

Business

Microsoft heeft zojuist bekendgemaakt dat Windows 10 inmiddels op 500 miljoen apparaten draait. Dit zijn maandelijkse actieve apparaten. Daarmee kunnen ontwikkelaars nu 500 miljoen devices bereiken met hun apps in de Windows Store. Het zijn overigens niet de enige statistieken die Microsoft heeft vrijgegeven.

Het gaat goed met het Windows-ecosysteem en de diensten die Microsoft tegenwoordig aanbiedt vanuit de cloud. Met 500 miljoen actieve Windows 10-apparaten groeit het besturingssysteem in een rap tempo. De tweejaarlijkse grote Windows 10-updates zorgen er ook voor dat Microsoft weer als innovatief wordt gezien.

Office

Naast Windows gaat het ook erg goed met Office. Office 365 wordt inmiddels gebruikt door 100 miljoen commerciële gebruikers, dit zijn gebruikers die ervoor betalen. Microsoft maakt Office ook steeds meer open voor ontwikkelaars, zodat ze hiervoor apps en extensies kunnen ontwikkelen.

Cortana

Cortana is nog redelijk nieuw en in Nederland niet zo bekend, want het laakt deze spraakassistent nog steeds aan kennis van de Nederlandse taal. Waardoor het niet mogelijk is om spraakcommando’s te geven aan Cortana. In de landen waar wel taalondersteuning is, slaat het assistent wel steeds beter aan. Inmiddels heeft Cortana 140 miljoen maandelijkse gebruikers.

Zakelijk

Tot slot laat Microsoft nog wat cijfers los over de de zakelijke markt. 12 miljoen bedrijven maken inmiddels gebruik van Azure Active Directory. Niet langer draait de domeinserver on-premise, maar direct vanuit de Azure Cloud. Volgens Microsoft maakt 90 procent van de Fortune 500 bedrijven gebruik van de Microsoft Cloud. Geen slechte statistieken.