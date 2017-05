Asus kondigt nieuwe versie ZenScreen MB16AC draagbaar USB-beeldscherm officieel aan

Hardware

Heb je ook weleens dat je een presentatie aan het geven bent en je er wel een apart scherm bij kunt gebruiken? Dan is een beeldscherm dat je via USB aansluit wellicht het overwegen waard. Asus kondigt vandaag een nieuw ZenScreen aan, de MB16AC, een extern 15,6-inch Full HD-beeldscherm specifiek bedacht voor gebruik onderweg.

Asus voert al enige jaren beeldschermen die via USB op een pc aangesloten kunnen worden. Dit nieuwe model is weer net wat geavanceerder dan de eerdere varianten. Het gewicht is met 780 gram in ieder geval lekker laag gehouden en hij is lekker dun (8 mm). De bezels rondom het paneel zijn niet breder dan 6,5 mm, dus vrijwel heel de voorkant van de MB16AC wordt bedekt met scherm. Het is een IPS-paneel, dus met de kijkhoeken zal het globaal wel goed zitten, vermoeden we zo.

Het meest in het oog springende aspect van de MB16AC vergeleken met voorgangers is echter toch wel de aanwezigheid van USB Type-C. Hiermee kan zowel de stroomvoorziening als de data via een en dezelfde kabel. Je hoeft echter niet per se een pc te hebben die een Type-C-aansluiting heeft. Asus levert een adapter mee van Type-A naar Type-C, waarmee je het scherm dus ook aan een nog altijd meer gangbare Type-A-aansluiting kunt koppelen. Dit zonder de meerwaarde te verliezen van de stroom en data door dezelfde kabel. Je moet hier overigens wel een driver voor op je computer installeren.

Verder is de ZenScreen MB16AC voorzien van een slimme hoes, die er niet alleen voor zorgt er geen krassen of stof op het paneel komen, maar ook als steun kan fungeren. Hiertoe moet je hem op een bepaalde manier opklappen, een beetje zoals we gewend zijn van hoesje voor de iPad en andere tablets. Je kunt hem echter zowel in landschap- als in portretmodus vouwen, iets wat voor zover wij weten met niet veel andere covers kan.

Een laatste feature waar Asus graag de aandacht op vestigt, is de Eye Care-technologie. Deze technologie zorgt onder andere voor een filter voor blauw licht, waarmee het blauwe licht er voor 70 procent uitgefilterd kan worden. Je kunt via het onscreen menu bij de instellingen komen. Verder zorgt de technologie ervoor dat het scherm niet flikkert. Dat moet de kijkervaring eveneens ten goede komen en moet ervoor zorgen dat je minder last krijgt als je langdurig naar het scherm kijkt. Deze technologie is overigens gecertificeerd door het bekende testinstituut TÜV Rheinland.

De Asus ZenScreen MB16AC is waarschijnlijk vanaf eind deze maand (mei) te koop. Over de prijs doet de Asus vooralsnog geen uitspraken. Kijk op de website van Asus voor meer informatie over deze monitor.