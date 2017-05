Build: Microsoft’s Cortana gaat Alexa achterna en is nu volledig open

Apps & Software

Microsoft heeft toe moeten kijken hoe Amazon’s Alexa het afgelopen jaar in korte tijd enorm populair werd. Dat is dan ook niet onopgemerkt gebleven en Microsoft maakt Cortana nu ook volledig open, ontwikkelaars kunnen nu ook skills gaan ontwikkelen voor Cortana, het is zelfs mogelijk om Alexa skills om te zetten naar Cortana skills.

Inmiddels maken 145 miljoen gebruikers gebruik van Cortana en dat is voldoende reden om door te gaan met spraakbesturing. Microsoft maakte vorig jaar al voorzichtig bekend dat het deze kant op zou gaan bewegen. Het ging toen nog om een besloten preview, nu is het Cortana echt open en voor alle ontwikkelaars te gebruiken. Harman Kardon is de eerste die nu met een speaker op de markt komt die gebruik maakt van Cortana. Ook HP en Intel zullen met soortgelijke producten op de markt gaan komen.

Microsoft geeft enorm veel demonstraties tijdens Build 2017 met Cortana en waar gebruik wordt gemaakt van spraak in combinatie met AI. Spraaktechnologie is duidelijk volop in ontwikkeling en we kunnen de komende jaren nog veel meer innovatie op dit vlak verwachten. Het lijkt erop dat we in de nabije toekomst echt massaal tegen onze apparaten gaan praten. Hoe gek dat op dit moment misschien nog klinkt.

Voor ontwikkelaars is het vrij eenvoudig om Cortana skills te ontwikkelen, ook zijn Alexa skills her te gebruiken, de code kan met weinig aanpassingen worden hergebruikt. Hierdoor lijkt het een kwestie van tijd voordat menig Alexa skill ook beschikbaar is met Cortana. Cortana is inmiddels te gebruiken op Windows, Android, iOS en Xbox.