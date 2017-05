Build: Visual Studio for Mac nu voor iedereen beschikbaar

Apps & Software

Microsoft heeft tijdens Build 2017 bekendgemaakt dat Visual Studio for Mac uit zijn previewfase is en nu beschikbaar is voor alle ontwikkelaars. Alle ontwikkelaars die gebruik maken van Visual Studio voor Windows kunnen deze nu ook op de Mac gebruiken. Met Visual Studio is de bekende code-editor nu ook beschikbaar voor macOS.

Miljoenen ontwikkelaars maken al gebruik van Visual Studio, nu kunnen zij dat ook doen op een macOS-systeem. Visual Studio is nu ook beschikbaar voor macOS. Hiermee kan je als ontwikkelaar nu ook (web)applicaties ontwikkelen en integreren met Microsoft Azure. Of je nou C#, F#, .NET Core, ASP.NET Core, Xamarin of Unity gebruikt, het werkt allemaal in Visual Studio.

Met deze stap laat Microsoft opnieuw zien dat het platform minder belangrijk is. Of je nou op Windows of macOS wil werken, Microsoft ondersteunt het. Hetzelfde geldt voor alle mobiele apps die tegenwoordig beschikbaar zijn op Android en iOS.

Azure

Naast het breder beschikbaar maken van Visual Studio heeft Microsoft er ook voor gekozen om een shell beschikbaar te maken voor Azure. Je kan nu via de command line het Azure control panel bedienen, tijdens de demonstratie liet Microsoft in Azure met één commando even 1000 virtual machines aanmaken en opstarten. Het biedt net even wat meer mogelijkheden dan via het webbased control panel. Zeker voor ontwikkelaars die liever met commando’s werken dan door een heel control panel heen te scrollen. De Azure Cloud Shell zal dan ook ongetwijfeld snel aan populariteit winnen.

Microsoft heeft ook een Azure-app ontwikkeld, waarmee je op je smartphone ook de status kan zien van je Azure-omgeving, daarnaast kan je via de mobiele app ook nieuwe virtual machines uitrollen of de Azure Cloud Shell gebruiken. Het “Mobile First, Cloud First” kan waarschijnlijk niet beter worden getoond dan via deze app.