Google wil niet concurreren op prijzen cloud

Google is van mening dat het niet de goedkoopste cloudaanbieder hoeft te zijn om te concurreren met andere bedrijven in de cloudmarkt. Het bedrijf wil vooral meer waar voor het geld dat klanten betalen bieden, in vergelijking met concurrenten als Amazon Web Services en Microsoft Azure.

Dit liet Tariq Shaukat, als Customer President van de Google Cloud weten aan CNBC. Volgens Shaukat is Google in sommige opzichten wellicht duurder dan de concurrentie, maar biedt het in ruil daarvoor betere diensten. Zo onderscheidt het bedrijf zich met een pay-per-minute structuur.

“Om eerlijk te zijn, hoeven we niet te concurreren op prijs,” vertelde Shaukat. “We concurreren meer op aanbod dan op prijs. Als je bijvoorbeeld de producten kijkt, zal je zien dat ze moeilijk met elkaar te vergelijken zijn als je ze naast elkaar legt.”

Shaukat vertelde verder dat hij denkt dat de Google Cloud een klantvriendelijker prijsmodel hanteert. “Door flexibelere prijsmodellen te hanteren en bijvoorbeeld per minuut in plaats van per uur geld te vragen, denken we dat een bedrijf gewoonlijk 20% tot 30% kan besparen, zonder dat we dan andere prijzen dan de concurrentie hanteren.”

Maar als het aan Shaukat ligt, komt Google de komende jaren met nieuwe producten. Daarmee zou het bedrijf beter kunnen concurreren met onder meer AWS en Azure. “Onze vaardigheden in datamanagement en machine learning zijn beter ontwikkeld dan bij de rest en wij denken dan ook dat die factoren de belangrijksten in cloud-adoptie worden,” aldus Shaukat.

Shaukat denkt dan ook dat het bedrijf over een paar jaar Amazon en Microsoft inhaalt als het aankomt op marktaandeel, ondanks dat die bedrijven de laatste tijd hun prijzen omlaag gegooid hebben. “Binnen vijf jaar halen we Amazon in op de markt. Op dit moment staat pas 5 procent van al het werk in de cloud, van alles wat er in zou kunnen staan. De markt zoals die er vandaag voor staat, is geen goede indicatie voor de toekomst.”