Sony ontwikkelt verbeterde beeldsensor voor autonome auto’s

Hardware

Sony heeft een nieuwe beeldsensor ontwikkeld die autonome auto’s helpt een beter beeld te krijgen van de omgeving. Daarmee kunnen de auto’s elektronische borden beter ‘begrijpen’ en zou de overgang tussen donkere tunnels en daglicht soepeler verlopen. Dat komt onder meer doordat Sony in de nieuwe sensor HDR en knippervrije functies combineert.

De sensor van Sony, IMX390 genaamd, helpt volgens PCWorld autonome auto’s hun omgeving beter te registeren. Daarmee worden twee belangrijke problemen opgelost, waar autonoom rijdende auto’s nog altijd last van hebben. Allereerst hebben de auto’s vaak moeite met het herkennen van elektronische verkeersborden en op de tweede plaats is de overgang van tunnels naar de buitenwereld vaak niet soepel.

Wat de verkeersborden betreft is het probleem eenvoudig uit te leggen. De led-verkeersborden hebben een andere verversingssnelheid dan de camera’s die gewoonlijk gemonteerd zijn op de autonome auto’s. Daardoor herkennen ze beelden die weergegeven worden niet altijd even goed. Dat terwijl de borden steeds belangrijker zijn: daarop is bijvoorbeeld informatie te vinden over een veranderde wegsituatie of andere adviessnelheid.

De IMX390-sensor van Sony is voorzien van een knippervrije functie. Daardoor is het verschil in verversingssnelheid geen probleem meer. De aanvulling van een HDR-functie maakt de overgang tussen tunnel en buitenlucht verder ook minder problematisch. In situaties waarin er een extreem verschil is in lichtsituatie hebben de auto’s vaak geen goed zicht op de situatie die voor hen ligt. HDR helpt daarin een betere balans te vinden.

Het gaat natuurlijk niet om twee nieuwe technieken, maar het is met de sensor van Sony voor het eerst dat ze gecombineerd zijn. Ontwikkelaars van zelfrijdende auto’s hoeven dus niet meer te kiezen tussen een van de twee opties, of het gebruiken van twee camera’s. Later deze maand begint het Japanse bedrijf met leveren van de auto’s. Hieronder een video waarin de resultaten vergeleken kunnen worden.