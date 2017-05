Offline opslaan webpagina’s wordt makkelijker in Google Chrome for Android

Apps & Software

Google heeft een aantal nieuwe functies uitgerold in Chrome for Android, waarmee het makkelijker wordt om pagina’s offline te zetten. In december al introduceerde het bedrijf een nieuw download-icoon om mobiele gebruikers van Chrome pagina’s offline op te laten slaan. Een nieuwe update maakt dat een stuk eenvoudiger.

ZDNet omschrijft hoe de nieuwe functie werkt. Waar gebruikers van Chrome for Android voorheen eerst het Meer-menu moesten openen om het download-icoontje te vinden, is dat nu toegankelijker gemaakt. Nu hoeven gebruikers een weblink enkel wat langer ingedrukt te houden, waarop er het gebruikelijke menu verschijnt. Daarin staat niet alleen de optie om een link te openen in een nieuw tabblad, maar in de nieuwe versie van Chrome ook de mogelijkheid om de link te downloaden.

Afgezien daarvan heeft Google ook een one-touch optie toegevoegd om content later op te slaan, als er geen netwerkverbinding is. Als Chrome dus de offline dinosaurus weergeeft, is er onderin beeld ook een blauwe knop te zien waarmee gebruikers Chrome automatisch een pagina kunnen laten opslaan zodra er weer een internetverbinding is.

Tot slot maakt Google het ook eenvoudiger om de opgeslagen pagina’s te openen. Voorheen moesten gebruikers een speciaal menu openen om een overzichtsscherm met alle offline pagina’s te zien. Vanaf nu is er op nieuwe tabbladen een lijst te zien met gedownloade pagina’s. Elke link die gedownload is, heeft ook een klein icoontje dat duidelijk maakt dat de pagina offline ook toegankelijk is.

Volgens Google wordt de download-functie veel gebruikt. Wekelijks worden er 45 miljoen webpagina’s opgeslagen. De optie om dit sneller mogelijk te maken, helpt Chrome competitief te blijven ten opzichte van de concurrentie.