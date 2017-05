Oracle breidt zijn cloud uit naar Duitsland

Networking

Oracle brengt zijn Gen2 Cloud voor het eerst met nieuwe IaaS-mogelijkheden naar de Europese Unie. Het bedrijf opent drie nieuwe locaties in Frankfurt, Duitsland. Daarmee is de Gen2 Cloud voor het eerst buiten de Verenigde Staten beschikbaar en kunnen Europese bedrijven de Gen 2-clouddiensten van Oracle binnen de EU gebruiken.

Volgens CloudPro worden er drie locaties met hoge bandbreedte en lage latency geopend in Frankfurt. Vanuit daar brengt Oracle een aantal nieuwe diensten naar Duitsland, in de vorm van SaaS, PaaS en IaaS. Belangrijke klanten zijn er al in Duitsland: onder meer Global Drinks, Lufthansa Cargo AG en Mövenpick hebben hun data al in de Oracle-cloud staan.

“Onze klanten en partners in de EU en in Duitsland vertrouwen hun zaken en belangrijke werk al jaren toe aan de Oracle Cloud,” aldus Thomas Kurian, voorzitter van de afdeling productontwikkeling. “De uitbreiding van de Cloud EU Region in Duitsland zal de beste clouddiensten aanbieden. Het gaat niet alleen om onze toonaangevende SaaS-aanbod, maar ook ons nieuwe PaaS en IaaS aanbod. Oracle biedt cloudklanten in de EU ongeëvenaarde performance, beschikbaarheid en controle, evenals de breedst mogelijke ondersteuning van bedrijfstoepassingen van elk cloudplatform.”

Frank Obermeier, vicepresident en landleider van Oracle Germany, zei dat de investering laat zien dat het bedrijf eraan toegewijd is “de nieuwste technologische infrastructuur te bieden waar en wanneer onze klanten dat nodig hebben. Dit is vooral belangrijk omdat bedrijven zich ervan proberen te verzekeren dat hun migratie naar de cloud overeenkomstig is met de EU General Data Protection Regulation.”