iPhone 7 was de best verkopende smartphone in eerste kwartaal 2017

Onderzoek van Strategy Analytics laat zien dat de Apple iPhone 7 de best verkochte smartphone was in het eerste kwartaal van 2017. Een behoorlijke prestatie, aangezien Apple afgelopen kwartaal minder iPhones dan ooit verkocht. Een opmerkelijke rising star is de Oppo R9.

“De wereldwijde verkopen van smartphones bereikten in het eerste kwartaal van 2017 een robuuste 353,3 miljoen exemplaren,” lichtte directeur Neil Mawston van Strategy Analytics toe. “De vijf populairste modellen waren gezamenlijk goed voor 1 op de 6 verkochte smartphones tijdens dat kwartaal.”

Van de twee iPhone 7 modellen, de ‘gewone’ variant en de Plus-versie, gingen veruit de meeste exemplaren over de toonbank. De iPhone 7 werd zo’n 21,5 miljoen keer verkocht en de grotere iPhone 7 Plus ongeveer 17,4 miljoen keer. Daarmee was Apple goed voor meer dan 10 procent van alle verkochte smartphones in het eerste kwartaal van dit jaar.

Senior analyst Juha Winter van Strategy Analytics denkt dat de reden daarvoor ligt in een “slimme mix van gebruiksvriendelijk design, uitgebreid ondersteunde apps en wijdverspreide beschikbaarheid van het apparaat.”

Maar de meest opmerkelijke prestatie komt van Oppo. Dat verkocht van zijn nieuwe vlaggenschipmodel, de Oppo R9, maar liefst 8,9 miljoen exemplaren. Die prestatie is des te knapper als je je bedenkt dat Oppo in westerse landen nauwelijks naam heeft weten te maken. De meeste verkopen haalde het bedrijf dan ook uit China en India. Daar zijn de toestellen populair vanwege de combinatie van een lage prijs, met dual-SIM slot en vingerafdrukscanner.

Hieronder de totale top vijf.

Apple iPhone 7 – 21,5 miljoen verkochte smartphones (6,1% marktaandeel) Apple iPhone 7 Plus – 17,4 miljoen verkochte smartphones (4,9% marktaandeel) Oppo R9 – 8,9 miljoen verkochte smartphones (2,5% marktaandeel) Samsung Galaxy J3 – 6,1 miljoen verkochte smartphones (1,7% marktaandeel) Samsung Galaxy J5 – 5,0 miljoen verkochte smartphones (1,5% marktaandeel)