Build: Windows 10 maakt apps ontwikkelen voor meerdere platforms eenvoudiger

Microsoft heeft een aantal innovaties getoond voor ontwikkelaars, waardoor het straks mogelijk is om apps voor vrijwel alle platformen te ontwikkelen met één enkele codebase. Daarnaast ben je voor het ontwikkelen van iOS-apps niet meer afhankelijk van macOS.

Het bedrijf uit Redmond zet enkele grote stappen voorwaarts om het werk van ontwikkelaars makkelijker te maken. Met de overname van Xamarin heeft Microsoft al een flinke slag geslagen om het ontwikkelen van apps voor meerdere platformen in een stroomversnelling te brengen, maar nu ga je ook de professionaliteit van Microsoft ziet.

Het bedrijf introduceert op Build de .NET Standard 2.0 for UWP en de XAML Standard. Beide moeten later dit jaar beschikbaar komen, maar het doel is simpel, één enkele codebase die op alle platformen werkt en geen aparte code meer per platform. Vooral de XAML Standard zorgt ervoor dat het ontwerpen van apps veel eenvoudiger wordt.

Het ontwikkelen van apps met Xamarin wordt ook steeds populairder, dat is ook niet zo gek met 500 miljoen actieve Windows 10-apparaten, maar ook omdat het prettig is om een app in een keer uit te rollen op meerdere platformen, nu er stappen worden gezet om de code efficiënter en hetzelfde te maken voor alle platformen zal dat ongetwijfeld nog beter worden.

Xamarin Live Player

Een van de grootste hordes die Microsoft nog moest nemen was het ontwikkelen van iOS-apps, waarvoor je uiteindelijk altijd een macOS-systeem nodig had. Daarop draait namelijk de iPhone-simulator en daarmee kan de app goed getest worden. Inmiddels is dat overbodig geworden door de Xamarin Live Player, deze nieuwe Player is in staat om een Windows-systeem dat gekoppeld is aan een iPhone te gebruiken als testopstelling. Hierdoor is een macOS-systeem niet langer vereist. Uiteraard hebben we hier ook enkele kritische vragen over gesteld, waaronder of Apple wel toestaat dat Microsoft op deze manier een debugtool biedt. Volgens Micrsoft is de Xamarin Live Player in samenwerking met Apple ontwikkeld en voldoet het aan alle regels.