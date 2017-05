Microsoft geeft uitgebreide blik op Fluent Design System

Apps & Software

Microsoft maakte gisteren bekend dat het in de herfst komt met een tweede Creators Update. Nu heeft het bedrijf zijn nieuwe ontwerptaal – of beter, systeem – vrijgegeven. Het gaat om principes die ten grondslag aan alle vormfactoren en het gedrag van apps moeten liggen.

De nieuwe ontwerptaal heet het Fluent Design System en werd voorheen als Neon aangeduid. Het is de derde ontwerptaal van Microsoft, volgend op Aero Glass en Metro. De kerngedachte is volgens Microsofts Joe Belfiore dat “het tijd is om voorbij vierkanten te bewegen. Het gaat niet alleen om de visuals, maar om interactieve modellen en ruimte, en hoe dit allemaal bij elkaar komt.”

Om die reden besloot Microsoft vijf elementen centraal te stellen in het ontwerpsysteem. Er zijn dus geen strikte regels waaraan alle nieuwe ontwerpen moeten voldoen, het zijn eerder aanwijzingen waaraan ontwerpers zich kunnen houden om het systeem eenduidiger te maken. De vijf kernelementen zijn licht, diepte, beweging, materiaal en schaal.

Licht: is vooral bedoeld om de aandacht te trekken. “Het is warm en uitnodigend; vloeibaar en doelgericht. Licht zorgt voor gevoel […] en is een praktische manier om nadruk op bepaalde informatie te leggen.”

is vooral bedoeld om de aandacht te trekken. “Het is warm en uitnodigend; vloeibaar en doelgericht. Licht zorgt voor gevoel […] en is een praktische manier om nadruk op bepaalde informatie te leggen.” Diepte: met dit ontwerpelement wil Microsoft diepgang tussen bepaalde lagen geven. “Dit is hoe we mensen aan de gang houden – door ze meer ruimte te bieden.”

met dit ontwerpelement wil Microsoft diepgang tussen bepaalde lagen geven. “Dit is hoe we mensen aan de gang houden – door ze meer ruimte te bieden.” Beweging: transitie tussen verschillende apps moet het makkelijker en fijner maken om te werken binnen Windows. “Naadloze overgangen helpen je te focussen op het verhaal en brengen ervaringen tot leven.”

transitie tussen verschillende apps moet het makkelijker en fijner maken om te werken binnen Windows. “Naadloze overgangen helpen je te focussen op het verhaal en brengen ervaringen tot leven.” Materiaal: Microsoft wil ook dat digitale objecten echter voelen. “Die materiële kwaliteiten vertalen naar digitale omgevingen, zorgt dat mensen onze ontwerpen willen aanraken.”

Microsoft wil ook dat digitale objecten echter voelen. “Die materiële kwaliteiten vertalen naar digitale omgevingen, zorgt dat mensen onze ontwerpen willen aanraken.” Schaal: lange tijd was het 2D dat centraal stond in vrijwel alle elementen, maar wat Microsoft betreft heeft 2D de toekomst.

De Fluent Design elementen moeten voor een consistente look en feel bij alle ontwerpen zorgen; van desktops tot smartphones en Xbox-apparaten tot mixed-reality headsets. Daarnaast geeft Microsoft ontwerpers aanwijzingen over hoe bepaalde vormen van input behandeld meten worden, zoals de computermuis, Surface Dial, Pen en de virtuele assistent Cortana.

Fluent Design wordt beginnende met de Windows 10 Fall Creators Update uitgerold en uiteindelijk ook naar apps voor iOS en Android.