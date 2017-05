Build: Microsoft toont Windows 10 Pro op Snapdragon 835 ARM-processor

Apps & Software

Microsoft heeft tijdens Build 2017 een presentatie gegeven van Windows 10 Pro op een Snapdragon 835 processor. In de volgende Creators Update die dit najaar uitkomt moet Windows 10 ook gaan werken op ARM-processoren. Tijdens de presentatie is te zien dat Windows 10 Pro soepel draait op de ARM-processoren.

In tegenstelling tot eerdere experimenten met ARM-processoren heeft Microsoft er deze keer voor gekozen om een speciale laag in Windows 10 te stoppen waarmee de code van de applicaties kan worden omgezet naar ARM-systeemcode. Hierdoor hoeven de ontwikkelaars van applicaties niets aan te passen en werken hun applicaties op zowel x86- als ARM-processoren.

De UWP-apps draaien out-of-the-box op ARM-processoren omdat die niet gebonden zijn aan de x86-infrastructuur. De oudere en bekende x86-applicaties moeten wel worden geëmuleerd op een ARM-systeem, denk bijvoorbeeld aan Adobe Photoshop. Deze emulatie wordt overigens al langer gebruikt door Microsoft om x86-applicaties te draaien op een 64bit-systeem. Nu gebruikt Microsoft deze emulatie ook voor het draaien van applicaties op ARM. Er komt nogal wat bij kijken om dit soepel te laten lopen, maar wat we kunnen benadrukken is dat het soepel loopt. Tijdens de demonstratie werd gebruik gemaakt van een Snapdragon 835-chipset en alle acht rekenkernen van deze chip zijn beschikbaar in Windows 10.

Voor chipfabrikant Intel is dit slecht nieuws, want zij krijgen later dit jaar forse concurrentie op de pc-markt van Qualcomm. De kans is dan ook groot dat zeker aan de onderkant van de markt heel veel fabrikanten gaan overstappen op ARM-processoren, omdat die simpelweg veel goedkoper zijn en meer prestaties leveren dan de bestaande Atom- en Celeron-processoren van Intel. Voor meer details over deze emulatie kan je terecht bij deze Microsoft video.