Western Digital neemt stappen om verkoop chipafdeling Toshiba te voorkomen

Business

Western Digital heeft laten weten dat het niet wil dat Toshiba zijn chipafdeling verkoopt. Het bedrijf is nu naar een arbitragerechter gestapt om hier een stokje voor te steken. De reden: de verkoop zou niet in overeenstemming met de voorwaarden van de joint venture tussen de twee bedrijven zijn.

De chipafdeling van Toshiba is een joint venture met SanDisk. Dat laatste bedrijf werd in mei 2016 door Western Digital overgenomen, dat daardoor voor vijftig procent eigenaar van de chipafdeling werd. In de voorwaarden van de joint venture zou staan dat Toshiba niet zomaar stappen mag nemen om de juridische constructie te veranderen zonder toestemming van SanDisk.

Dat is volgens het persbericht van Western Digital wel gebeurd. Toshiba had zijn drie joint ventures met Western Digital recent ondergebracht in het losse bedrijf Toshiba Memory. Dat had niet mogen gebeuren volgens Western Digital. Dat vraagt nu van een Californische arbitragerechter de nieuwe juridische constructie ongedaan te maken. Gesprekken hierover met Toshiba zouden niets uitgehaald hebben en om die reden is ervoor gekozen naar de rechter te stappen.

Western Digital ziet de verkoop van de chipafdeling sowieso niet zitten en vindt dat het zelf de beste overnamekandidaat is. Toshiba denkt daar anders over, net als de Japanse overheid. Die wil dat Toshiba zijn chipafdeling aan een ander Japans bedrijf verkoopt. Of dat lukt is maar de vraag: vooral Amerikaanse bedrijven hebben interesse in de overname.

Toshiba dreigt ondertussen failliet te gaan aan de geldproblemen die het op dit moment heeft, waar de verkoop van de chipafdeling soelaas zou moeten bieden. Toshiba kreeg met een grote tegenslag te maken toen zijn Amerikaanse nucleaire divisie bijna 9 miljard dollar moest afschrijven.