NSA onderzoekt Kaspersky om spionagezorgen

Business

De Amerikaanse National Security Agency (NSA) vreest dat het Russische Kaspersky Labs gebruikt wordt door de Russische overheid om te spioneren op Amerikaanse bedrijven en overheidsinstanties. Dit bleek tijdens een zitting van de Amerikaanse Senaat, waarbij NSA-directeur Mike Rogers onthulde “persoonlijk” bezig te zijn met een onderzoek naar Kaspersky.

Dit meldt persbureau Reuters. Amerikaanse veiligheidsdiensten zouden vrezen dat Moskou misbruik maakt van Kaspersky. Dat bedrijf werd in 1997 in Rusland opgericht en de veiligheidssoftware wordt veel gebruikt. “We volgen Kaspersky en hun software,” liet Defense Intelligence Afgendy directeur Vincent Stewart weten. “Er staat voor zover wij weten geen Kaskersky-software op onze netwerken.” Tegelijk weet hij niet zeker of dat bij bedrijven die op contract voor de agentschappen werken ook het geval is.

In een reactie op het nieuws liet CEO Eugene Kaspersky bij een Reddit AMA-sessie het volgende weten: “Ik ben het er respectvol mee oneens. Het spijt me erg dat deze heren de beste software op de markt om politieke redenen niet kunnen gebruiken.”

Kaspersky gaf ook een statement vrij, waarin het zei “geen banden met regeringen te hebben. Het bedrijf heeft nooit, en zal dat ook niet doen, overheden geholpen met cyberspionage.” Het bedrijf laat weten dat geen enkele regering toegang heeft tot gegevens van zijn producten en werkt vrijwillig mee met het onderzoek. Het stelt dat “aangetoond zal worden dat de beschuldigingen ongefundeerd zijn.” Ironisch genoeg isKaspersky in Rusland ook al onderdeel geweest van onderzoek; daar werd het bedrijf ervan beschuldigd landsverraad gepleegd te hebben.