Build: Microsoft presenteert Azure Cosmos DB

We hebben vorige week tijdens Build 2017 zoveel informatie om onze oren gehad, dat de introductie van Azure Cosmos DB er even bij ingeschoten was. We willen jullie deze introductie echter niet onthouden, want het is wel een hele belangrijke. Microsoft heeft een compleet nieuwe database geïntroduceerd, die enorm goed te schalen is over meerdere regio’s wereldwijd. Daarnaast biedt het bedrijf uitgebreide SLA’s voor deze databasetechnologie.

De nieuwe Azure Cosmos DB oplossing biedt een database aan die wereldwijd gedistribueerd kan worden en zeer eenvoudig te schalen is. Hierdoor is de reactietijd van deze database minder dan 15ms. De database is verder geoptimaliseerd zodat het zeer eenvoudig is om data weg te schrijven, dit kan op verschillende manieren, Microsoft heeft verschillende bekende API’s hiervoor geïmplementeerd.

Data lezen of schrijven naar Cosmos DB kan via de API’s van MongoDB, DocumentDB SQL, Gremlin (preview) en Azure Tables (preview). De ontwikkeling van Cosmos DB begon al in 2010, het doel was toen al om pijnpunten van ontwikkelaars met databases aan te pakken, dat gebeurde uiteindelijk met DocumentDB. Dat product is nu verder doorontwikkeld en de evolutie daarvan is Cosmos DB geworden. Alle bestaande Azure-klanten met DocumentDB-databases worden nu automatisch omgezet naar Cosmos DB. Alle applicaties blijven verder gewoon werken, alleen de mogelijkheden zijn veel uitgebreider geworden.

Volgens Microsoft beschikt Cosmos DB over de beste eigenschappen van zowel relationale als niet relationele databases. De belangrijkste features van Cosmos DB zijn de globale distributie over meerdere regio’s (30+) in een milliseconde, het horizontaal schalen van de database als er meer opslag of rekenkracht vereist is, de snelheid van de database is minder dan 10ms voor lezen en minder dan 15ms voor schrijven bij P99 (in 99 procent van de gevallen). Verder is de database altijd beschikbaar door middel van PACELC tradeoffs en automatische failover. Het datamodel werkt met zowel API’s als SQL en wordt in de toekomst nog uitgebreid. Tot slot biedt Microsoft ook SLA-overeenkomsten op deze databasetechnologie.

Daarmee is er op papier geen betrouwbaardere database dan Cosmos DB en zullen veel ontwikkelaars blij zijn met dit nieuwe product. Natuurlijk moet het product zich nog wel gaan bewijzen. Qua prijs stelt Microsoft dat het vijf tot tien keer goedkoper is dan een niet managed-oplossing en drie keer zo goedkoop als DynamoDB van concurrent Amazon Web Services.