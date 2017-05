Tele2 introduceert volledig onbeperkt mobiel abonnement voor 25 euro per maand

Business

Tele2 heeft een duidelijk signaal afgegeven vandaag, het bedrijf heeft een nieuw onbeperkt abonnement geïntroduceerd voor 25 euro per maand. Onbeperkt bellen, sms’en en data verbruiken voor 25 euro per maand. Daarmee is Tele2 maar liefst 10 euro per maand goedkoper dan T-Mobile, dat een onbeperkt abonnement biedt voor 35 euro per maand.

Tele2 moet gedacht hebben, er kan maar één prijsvechter zijn en dat zijn wij. Met de introductie van het nieuwe onbeperkte abonnement zijn alle prijsvechter aspiraties van T-Mobile de kop ingedrukt. Met maar liefst 10 euro per maand duikt Tele2 onder de prijs van T-Mobile’s onbeperkt abonnement. Het nieuwe abonnement is vanaf 17 mei beschikbaar.

Daarmee heeft Tele2 nu zonder enige twijfel het scherpste aanbod van Nederland voor een mobiel abonnement. Zeker als we gaan vergelijken met concurrenten als KPN en VodafoneZiggo. Die laatste twee bieden voor 25 euro niet meer 10GB per maand. Daarnaast wordt het abonnement van Tele2 volgende maand nog een stuk aantrekkelijker als roaming wordt afgeschaft binnen de EU en je ook binnen de EU gebruik kan maken van je nationale onbeperkte bundel.

De vraag is wat de andere providers gaan doen en of die gaan reageren op het nieuwe aanbod van Tele2. Tot op heden hebben KPN en VodafoneZiggo steeds de scherpe prijzen van Tele2 genegeerd, terwijl T-Mobile probeerde iets terug te doen met hun onbeperkte abonnement. Nu heeft Tele2 een duidelijk signaal afgegeven en het biedt geïnteresseerden ook de mogelijkheid om het netwerk eerst uit te proberen, de provider hanteert namelijk een opzegtermijn van 1 maand. Klanten die bij Tele2 kiezen voor een contract van 24 maanden kunnen rekenen op 1 euro korting per maand, waardoor het onbeperkte abonnement slechts 24 euro kost.