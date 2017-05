T-Mobile rolt IoT-Netwerk met landelijke dekking uit

Business

Vanaf eind mei rolt T-Mobile in Nederland een landelijk dekkend Internet of Things (IoT)-netwerk uit, gebaseerd op de “NarrowBand Internet of Things” (NB-IoT) technologie. T-Mobile probeert hiermee op te boksen tegen concurrent KPN, dat al in juni 2016 een netwerk met landelijke dekking aanbood.

De NB-IoT technologie die T-Mobile voor haar netwerk gebruikt, is speciaal ontworpen voor apparaten die kleine hoeveelheden data willen versturen. Doordat er gebruik wordt gemaakt van de zogenaamde Low Power Wide Area-techniek, kunnen er op efficiënte wijze veel apparaten met het internet verbonden worden met het al bestaande SRAN netwerk van de telecomprovider. Dit zou naast lagere kosten voor dataverbruik ook moeten leiden tot lagere kosten voor hardware. Naast T-Mobile is ook Vodafone bezig met het uitrollen van een NB-IoT netwerk, dat aan het einde van de zomer landelijk beschikbaar moet zijn.

KPN maakt voor het LoRa (“Long Range Wide Area”) netwerk gebruik van een vergelijkbare techniek, die geheel open-source ontwikkeld is en door bijna 40 operators wereldwijd wordt ondersteund. Het NB-IoT-netwerk is een commercieel alternatief dat is gestandaardiseerd door 3GPP, een alliantie van telecombedrijven dat eerder al standaarden voor 3G- en 4G-netwerken heeft vastgesteld. Beide technieken kunnen met een laag energieverbruik een groot netwerk bedienen met een enorm bereik. Zo zou een accu met twee Penlite AA-batterijen via het LoRa-netwerk tot 15 jaar meegaan, op het NB-IoT netwerk is dit maximaal 10 jaar.

De markt voor zogenaamde slimme apparaten zit enorm in de lift, wat te zien is aan recente ontwikkelingen in de markt. Afgelopen jaar zouden er zo’n 6,5 miljard apparaten verbonden zijn geweest met elkaar en het internet, in 2020 zouden dat er 50 miljard moeten zijn. Volgens Michiel Huisken, verantwoordelijk voor het IoT-netwerk van T-Mobile, is er dan ook een enorme vraag vanuit ontwikkelaars en bedrijven naar oplossingen voor slimme apparaten. “T-Mobile ondersteunt partijen die bezig zijn met innovatie op het gebied van Internet of Things en brengt ze met elkaar in contact om slimme samenwerkingen aan te gaan”, aldus Huisken.