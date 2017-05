Samsung brengt Tizen OS upgrade uit voor smart home devices

Apps & Software

Tijdens de Tizen Developers Conference deze week in San Francisco, gaat Samsung een upgrade van het besturingssysteem Tizen OS presenteren. Tizen RT zal gaan draaien op Internet of Things (IoT) apparaten zoals stofzuigers, robots en wasmachines.

Tizen RT is een uitgeklede versie van Tizen OS dat wordt gebruikt op televisies, smartphones, smartwatches en andere gadgets van Samsung. Momenteel wordt er gewerkt aan de 4.0 versie van Tizen OS, daarvoor was versie 2.4 de laatste stabiele distributie. Vreemd genoeg heeft Tizen versie 3.0 nooit het daglicht gezien onder mainstream gebruikers. Naast de presentatie van het concept achter Tizen RT, zal Samsung over de architectuur en ontwikkelstrategie uitwijden. Ook zullen er workshops worden georganiseerd waarin de basis achter het ontwikkelen en installeren van dit nieuwe besturingssysteem wordt uitgelegd.

Ondanks dat Tizen een open-source project is, besteedt Samsung een flink bedrag aan de ontwikkeling van het besturingssysteem. De focus van het bedrijf op verschillende besturingssystemen is opvallend te noemen, aangezien dit het lastiger maakt om gebruikers te binden. Anders dan bij producten van concurrent Apple, krijgen gebruikers te maken met verschillende gebruikerservaringen per apparaat. Zo draaien vrijwel alle smartphones van Samsung op Android, en verkoopt het bedrijf in sommige landen ook nog Windows-laptops en -computers. Alhoewel steeds meer ontwikkelaars stoppen met hun bijdrage aan Tizen, hoopt Samsung het haar nummer één besturingssysteem te maken op alle apparaten. Zo proberen ze al tijden om Microsoft .NET ontwikkelaars te verleiden om verder te bouwen aan de broncode van Tizen.

Tizen RT is niet het enige besturingssysteem voor IoT-apparaten, zo hebben Windows (Windows 10 IoT) en Google (Android Things) hiervoor al software ontwikkeld. Ook zijn er een hoop open-source projecten te vinden die zijn gebouwd op Linux. Het grote voordeel van Tizen RT zal zijn dat het heel eenvoudig is om Android apps te draaien op verschillende apparaten.