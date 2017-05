Amazon AWS blijft grootste in cloudmarkt ondanks toenemende concurrentie

Networking

De cloudmarkt blijft groeien. Afgelopen kwartaal groeide de markt met 42 procent en bedroeg de totale wereldwijde omzet uit cloudinfrastructuur 11 miljard dollar. Amazons AWS blijft de grootste partij, maar staat onder grote druk, want het zag zijn zaken minder snel groeien dan de drie grootste concurrenten.

Dit meldt onderzoeksbureau Canalys (via CloudPro). Amazon had het afgelopen kwartaal 31 procent van de cloudmarkt in handen en groeide met 43 procent. Dat is minder dan Microsoft (+93%), Google (+74%) en IBM (+38%). Tegelijk valt op dat de onderlinge verschillen nog altijd gigantisch zijn. Onderstaande staafdiagram laat zien dat AWS nog altijd meer waard is dan de drie volgende clouddiensten gecombineerd.

“Onder de leidende cloudproviders intensiveert de competitie om zakelijke klanten,” stelt onderzoeksanalist Daniel Liu. “Er wordt enorm geïnvesteerd in het werven van belangrijke nationale en internationale accounts. Timing is hierin cruciaal, want veel van die grote accounts bepalen, formuleren en voeren op dit moment strategieën uit om hun bestaande workload en infrastructuur naar de cloud te verhuizen.”

Amazon wist volgens Canalys zijn leiding te behouden door zijn bestaande diensten flink uit te breiden. Maar Microsoft haalde meer groei door zijn zakelijke klanten over te zetten naar Azure. Tegelijk is Google druk bezig met hervormingen om aantrekkelijk te worden voor het middensegment in de markt, dat volgens Canalys het belangrijkste marktsegment wordt. Daar valt namelijk nog de meeste winst te behalen.