Managers vinden kosten kwaliteitszorg IT-diensten te hoog

Meer dan de helft van de Nederlandse zakenbeslissers (52%) vindt de kosten voor kwaliteitszorg voor digitale producten en diensten te hoog. Ze slaan de noodklok en vinden dat het tijd is om het systeem op de schop te gooien. De huidige kosten voor kwaliteitszorg zijn simpelweg te hoog.

Dit blijkt uit het nationale Sogeti-onderzoek naar kwaliteitszorg in een digitale wereld onder 210 beslissers van organisaties met minstens 200 medewerkers. Het onderzoek werd uitgevoerd door Pb7 Research en had ten doel in kaart te brengen hoe organisaties de kwaliteit van digitale producten en diensten waarborgen.

Dat onderzoek laat zien dat in elk geval de kosten daarvoor te rap gegroeid zijn. 38% van de managers vindt dat de kosten ondertussen zo hoog zijn opgelopen, dat het bedrijfseconomisch niet meer verantwoord is. De meest genoemde uitdaging is het inrichten van goede processen (24%) en het vaststellen van de kwaliteitseisen (21%).

Een belangrijke maatregel die veel IT-beslissers (38%) voor ogen hebben, is security-by-design. Daarbinnen wordt de kwaliteit van IT-producten en -diensten op maat gemaakt voor ondernemingen. Dat is qua kosten efficiënter dan wanneer er bijvoorbeeld gekozen wordt voor het achteraf controleren. Ook het beter verwerken van consumentenfeedback (36%) is een veelgenoemde maatregel die genomen kan worden.

“De onverantwoord hoge kosten vragen om een andere organisatie van IT-kwaliteitszorg. Zo moet een agile-aanpak en teamoverstijgende samenwerking tussen ontwikkelaars en beheerders (DevOps) gemeengoed worden. Bovendien kunnen producttestprocessen veel meer geautomatiseerd worden,” vertelt Philip Boersen, Business Development Manager kwaliteitszorg bij Sogeti.

Er zal dus veel moeten veranderen, want Nederlandse organisaties worden steeds afhankelijker van digitale diensten en producten. Uit het onderzoek blijkt dat verwacht mag worden dat tegen 2019 meer dan de helft van de Nederlandse organisaties een ‘digital-leading’ of ‘digital-only’ strategie hanteert. Het aantal bedrijven met een ‘digital-only’ aanpak zal verdrievoudigen. Dat laat zien dat de ontwikkeling van digitale producten en diensten beter ingericht moet worden, en dan met name de kwaliteitszorg.

