Uber gaat openbaar vervoer gegevens beschikbaar maken vanuit zijn app

Uber heeft aangekondigd reizen makkelijker te maken voor zijn gebruikers door informatie over het openbaar vervoer in real-time beschikbaar te maken direct vanuit de Uber app. Voor deze functionaliteit, momenteel alleen beschikbaar in de Android Uber app, is het bedrijf een samenwerking aangegaan met Transit. Transit is een bedrijf dat zich richt op het beschikbaar maken van gegevens uit het openbaar vervoer. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Canada en opereert in meer dan 125 steden wereldwijd. Uber en Transit werken aan een systeem dat live vertrektijden laat zien als de gebruikersbestemming dicht bij een overstappunt ligt.

Het lijkt misschien een vreemde stap van Uber, omdat het voor de hand ligt aan te nemen dat het bedrijf gebruikers stimuleert gebruik te maken van zijn eigen service in plaats van het openbaar vervoer. Maar eigenlijk erkent Uber met deze functionaliteit de manier waarop mensen de service gebruiken. In veel gevallen nemen Uber gebruikers een Uber taxi naar een trein station, nemen een trein en bij aankomst springen ze in een andere Uber taxi op weg naar hun eindbestemming. Met deze functionaliteit biedt Uber zijn gebruikers een stuk extra gemak. Ze hoeven niet meer te switchen tussen de Uber app en andere apps met transport gegevens.

De functionaliteit is op dit moment live in ongeveer 50 steden in de Verenigde Staten, waaronder Boston, Chicago, Las Vegas, Los Angeles, New York, San Francisco en Seattle. Android-gebruikers zien de vertrektijden in hun Uber feed, een functionaliteit die Uber in november 2016 uitrolde.

“Onze integratie met Uber is een perfecte match, omdat we beiden een toekomst voorzien waarbij iedere reis een combinatie van transport mogelijkheden bevat.” schreef Transit COO Jake Sion in een blogpost.

Dit is niet de eerste keer dat Uber binnen een app wordt geïntegreerd met openbaar vervoers data. Vorig jaar mei kondigde transportservicebedrijf Moovit aan dat het Uber zou combineren met zijn openbaar vervoer opties om gebruikers de snelste en goedkoopste routes aan te bieden. Echter, de laatste samenwerking die Uber met Transit aangaat is bijzonder, aangezien in plaats van zijn data te laten gebruiken door apps van derden, integreert Uber in dit geval de data van een derde partij in zijn eigen services. Uber heeft nog niet aangegeven wanneer de functionaliteit klaar zal zijn voor gebruik onder iOS.