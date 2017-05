‘Apple presenteert tijdens WWDC nieuwe Macs’

Hardware

Het gerucht gaat dat Apple van plan is begin juni tijdens het jaarlijkse WWDC een aantal vernieuwde MacBooks te presenteren. Daarmee zou het bedrijf wellicht de klappen die vallen bij bijvoorbeeld de teruglopende verkopen van iPads op kunnen vangen, en weer beter mee kunnen met de concurrentie.

Dit meldt financieel persbureau Bloomberg. Apple heeft volgens bronnen van het doorgaans betrouwbare persbureau drie vernieuwde laptops in de planning staan. De MacBook Pro zal naar verluidt een snellere Kaby Lake processor van Intel krijgen; een 12-inch MacBook moet ook op een snellere Intel-chip draaien en wellicht komt er nog een nieuwe versie van de 13-inch MacBook Air.

Het lijkt er op basis van het verhaal van Bloomberg op, dat het enkel gaat om een interne update. Apple zou dus niet kiezen voor grote uiterlijke vernieuwingen van de laptops. Die verkopen nog altijd goed, maar krijgen steeds meer concurrentie. Zo lanceerde Microsoft onlangs zijn eigen antwoord op de Mac: de Surface Laptop, die binnen een paar seconden opgestart is en een aanraakscherm heeft.

Door zijn MacBooks van een vernieuwing te voorzien, zou Apple weer een streepje voor hebben op de concurrentie. Afgelopen kwartaal verkocht Apple 4,2 miljoen laptops en zag het de omzet uit die afdeling met 14 procent groeien ten opzichte van een kwartaal eerder.

Het is overigens verre van zeker dat Apple daadwerkelijk nieuwe hardware onthult tijdens de WWDC. De laatste keer dat het bedrijf dat deed, is in 2013, toen de Mac Pro en de vernieuwde MacBook Air gepresenteerd werden. Zeker is dat Apple dit jaar met een nieuwe versie van iOS en macOS komt. Verwacht wordt verder dat Apple met zijn Siri-speaker komt.