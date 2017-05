NXP ontwikkelt Google Android Things-modules voor smart home apparaten

Apps & Software

NXP zegt dat het modules heeft ontwikkeld met het Android Things-platform van Google, die de ontwikkeling van smart home apparaten kan versnellen. Het bedrijf werkt samen met meerdere partijen in een poging nog voor het einde van het jaar producten te onthullen die gebruik maken van de modules.

Dit heeft Leonardo Azevedo, directeur van i.MX applications processors van NXP tegenover ZDNet onthuld. “We hebben ons erop gericht een platform te ontwikkelen dat rap in een product getransformeerd kan worden en werkt met Google Assistent en ingebouwde Android Things,” aldus Azevedo.

Vooral stemherkenning wordt volgens Azevedo een belangrijke factor in de producten. “Stembesturing wordt steeds meer toegepast in huizen en de invoer daarvan gaat steeds sneller. We voegen dit in producten voor het hele huis toe.” Een toekomst waarin werkelijk alle apparaten met elkaar geïntegreerd zijn en met de stem gecontroleerd worden ligt volgens hem dan ook in het verschiet.

Voor ontwikkelaars is het vooral interessant dat de NXP-modules eenvoudig gebruikt kunnen worden, zonder dat er uitgebreide technologische kennis nodig is. De ontwikkeling van producten die hier gebruik van maken, zou daardoor ook geen ingewikkelde ontwerpfase hoeven doorstaan. Voor Google en NXP is dat een goede ontwikkeling: meer platformen zullen zo immers gebruik maken van Android Things en NXP werft een belangrijker aandeel in de rap groeiende smart home sector.

NXP werkt volgens Azevedo op dit moment samen met zes verschillende klanten om producten uit te brengen met Android Things ondersteuning. Die zouden eind dit jaar beschikbaar moeten zijn. NXP werkt overigens niet alleen samen met Google voor de ontwikkeling van smart home apparaten. Het is ook een partnerbedrijf voor de Amazon Echo speaker en heeft ook daar producten voor in ontwikkeling.