BlackBerry werkt aan anti-hacking tools voor auto’s

Security

BlackBerry werkt samen met tenminste twee verschillende bedrijven voor de ontwikkeling van beveiligingsmechanismen voor auto’s. De technologie zou voertuigen op een afstand kunnen scannen op virussen. Bij ernstige besmettingen, zou de automobilist een melding moeten krijgen om het voertuig direct aan de kant van de weg te plaatsen.

De dienst wordt volgens Reuters op dit moment getest door autofabrikanten Aston Martin en Range Rover. Dat meldt het persbureau op basis van een notitie van analist Gus Papageorgiou, die al vijftien jaar de laatste ontwikkelingen binnen BlackBerry volgt. Het verhaal gaat dat de technologie ook veiligheidsupdates voor auto’s die geparkeerd staan mogelijk maakt.

Autobeveiliging is een van de kerngebieden waarop BlackBerry denkt een stevig marktaandeel te kunnen werven. Het bedrijf is al sinds het een decennium geleden zijn dominante positie op de smartphonemarkt verloor, bezig met een hernieuwde focus op security. Beveiliging van auto’s wordt steeds belangrijker, nu voertuigen in toenemende mate met het internet verbonden zijn.

Die verbinding is veelal nodig voor auto’s die bijvoorbeeld autonoom kunnen rijden. De voertuigen verwerken zelf feedback van ingebouwde sensoren, maar zetten data door naar de fabrikant, om de diensten te kunnen verbeteren. Maar er zijn veel meer mogelijkheden als auto’s met het internet verbonden zijn, bijvoorbeeld voor diagnostiek op een afstand om eventuele problemen te signaleren. Beveiliging is hierin van groot belang.

De technologie van BlackBerry zou er volgend jaar al moeten komen. Het gaat volgens Reuters om een abonnementsdienst die tien dollar per voertuig per maand zou moeten opleveren. Reuters probeerde voor een reactie contact te leggen met vertegenwoordigers van de bedrijven. Een woordvoerder van Aston Martin stelt dat hij “zich er niet van bewust is of het bedrijf een dergelijk product test”. Vertegenwoordigers van Range Rover konden niet bereikt worden voor een reactie.