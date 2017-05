Google maakt Cloud Spanner algemeen beschikbaar

Networking

Google maakt Cloud Spanner, zijn wereldwijd beschikbare relationele database, nu algemeen beschikbaar. Het bedrijf is tot die beslissing gekomen omdat er grote interesse is in de dienst, sinds deze in februari in een bètafase verkeerde.

Dit meldt Google Cloud product Manager Dominic Preuss aan ZDNet. “Het is een van de snelst groeiende diensten die we ooit hebben gelanceerd,” aldus Preuss. Volgens hem is het een dienst “die klaarblijkelijk behoeften van klanten oplost.”

Wat die behoeften zijn, is vrij eenvoudig te zien. Cloud Spanner is namelijk een dienst die het mogelijk maakt voor bedrijven om hun cruciale infrastructuur in de cloud te plaatsen. Dat minimaliseert de downtime uiteraard, aangezien databases in de cloud overal beschikbaar zijn.

De Cloud Spanner technologie is sinds 2005 in ontwikkeling bij Google. De afgelopen negen jaar heeft het bedrijf de kritische infrastructuur voor een aantal van zijn belangrijkste applicaties al daarop staan. Volgens Preuss “hebben [bedrijven] de bovengrens van wat de andere oplossingen te bieden hebben bereikt.” Hij legt verder uit dat de migratie naar Cloud Spanner makkelijker is dan bijvoorbeeld naar NoSQL. “Als een klant naar ons komt, zijn de kwaliteit en breedte van onze diensten een bepalende factor.”

Google legt steeds meer nadruk op zijn cloudzaken, waar nog veel groei te halen valt. Gisteren bleek nog dat de waarde van Google’s cloudzaken afgelopen kwartaal met 74 procent gegroeid was. Daarmee is het nu Amazon Web Services en Microsoft Azure de nummer drie op de wereldwijde cloudmarkt.