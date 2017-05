Facebook krijgt boete van 110 miljoen euro om misleiding EU

Business

Na maanden van overleg, heeft de Europese Commissie besloten dat Facebook een boete van 125 miljoen euro krijgt. Het sociale netwerk zou de Commissie misleid hebben rond de overname van WhatsApp in 2014. De boete bedraagt in totaal 110 miljoen euro.

Facebook klopte in 2014 bij de Europese Commissie aan om toestemming te krijgen voor de geplande overname van WhatsApp. Een van de voorwaarden was dat de informatie van gebruikers van zowel Facebook als WhatsApp niet aan elkaar gekoppeld zouden worden. Destijds hield Facebook vol dat dit technisch gezien niet mogelijk zou zijn.

In augustus 2016 maakte Facebook echter bekend dat het gebruikersgegevens van WhatsApp en Facebook zou koppelen. Op die manier wilde het bedrijf consumenten benaderen met gerichtere advertenties. De EU opende vlak daarna een onderzoek naar Facebook, want het bedrijf had in 2014 nog stellig volgehouden dat het niet mogelijk was.

Volgens EU-commissaris Margrethe Vestager wisten medewerkers van Facebook destijds echter al dat het technologisch gezien mogelijk zou zijn om de gegevens te koppelen. Om die reden heeft men nu een boete opgelegd. Vestager laat weten dat “de beslissing van vandaag een duidelijk signaal stuurt aan bedrijven. Ze moeten zich houden aan alle aspecten van de EU-regels omtrent overnames en ze zijn verplicht correcte informatie aan te leveren. Het gaat om een passende en afschrikwekkende boete voor Facebook.”

Deze boete mag binnen de regels van de Europese Commissie maximaal 1 procent van de wereldwijde jaaromzet van een bedrijf bedragen. Voor Facebook had de boete bijna 250 miljoen euro mogen zijn, maar omdat het bedrijf van CEO Mark Zuckerberg meewerkte met het onderzoek, is er sprake van verzachtende omstandigheden.