ARM richt zich met implanteerbare chips op je hersenen

Elon Musk onthulde onlangs plannen om de hersenen van mensen te koppelen aan computers. Zijn Neuralink is echter niet het enige bedrijf dat zich daarmee bezig houdt. Ook ARM mengt zich die race, blijkens een nieuwe aankondiging. Vandaag heeft het een implanteerbare chip aangekondigd.

De chip wordt ontwikkeld in samenwerking met het Center for Sensorimotor Neural Engineering (CSNE) van de University of Washington. De bedoeling is om chips te ontwikkelen die communicatie tussen de menselijke hersenen en een nieuwe generatie van prothetische ledematen mogelijk maakt.

Een primair probleem van een prothese is dat de gebruiker ervan geen gevoel heeft in de kunstmatige ledematen. Het is al langer mogelijk om bijvoorbeeld een kunsthand aan te sturen met enkel gedachten, maar er komt geen feedback naar de hersenen. Daardoor krijgen gebruikers niet het gevoel dat ze ook echt een hand aan het gebruiken zijn.

ARM wil daar dus verandering in brengen. Het gebruikt zijn Cortex-M0 processor – de kleinste die het bedrijf heeft – als basis hiervoor. “Ze hebben enkele vroege prototypes in ontwikkeling,” zegt ARM’s directeur van gezondheidstechnologieën Peter Ferguson in een toelichting tegenover de BBC. “De uitdaging is stroomgebruik en de warmte die het genereert. Wat nodig is, is iets dat ultra-klein is en ultra-weinig stroom gebruikt.”

De chip die ARM en CSNE ontwikkelen, moet signalen van de protheses verwerken en doorzetten naar de hersenen. Die moeten dan als neurologische feedback doorgezet worden naar de delen van de hersenen die dergelijke signalen verwerken. Het potentieel van de technologie is groot. ARM hoopt bijvoorbeeld uiteindelijk mensen met bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson, of die beroerte-gevoelig zijn te kunnen helpen. Hoe lang het echter duurt voordat de technologie in gebruik genomen kan worden is niet bekend.