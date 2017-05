Google richt zich met Android O vooral op beveiliging

Apps & Software

De nieuwe versie van Android, met de codenaam Android O, is inmiddels al enige tijd in ontwikkeling en Google is op het punt gekomen dat het de eerste beta beschikbaar heeft gemaakt. Tijdens Google’s ontwikkelaarsconferentie Google I/O werden de nieuwe features uit de doeken gedaan. Waarbij opvalt dat de belangrijkste wijzigingen zitten op het gebied van beveiliging, daarnaast krijgt Android meer ondersteuning voor hardware en zijn er natuurlijk de nodige functionele en visuele wijzigingen.

Google hikt al jaren tegen het probleem aan dat Android niet veilig genoeg is. Het grootste probleem daarin is dat als er een beveiligingslek wordt gevonden, het vervolgens enorm lang duurt voordat het lek gedicht is. Soms worden beveiligingslekken zelfs helemaal niet gedicht. Dat is vandaag de dag niet meer wenselijk, omdat malware zich razendsnel kan verspreiden en snel veel slachtoffers kan maken. Maanden of een jaar wachten op een patch is simpelweg niet wenselijk.

Dit probleem gaat Google aanpakken in Project Treble. Binnen dit project is de hele opbouw van het Android-besturingssysteem op de schop gegaan. Google kiest ervoor om het Android-besturingssysteem compleet los te koppelen van de aanpassingen die fabrikanten doen aan het besturingssysteem. Fabrikanten mogen nog steeds hun eigen skin draaien en visuele en technische aanpassingen doen, maar niet in de basis van het besturingssysteem, dit moet allemaal gebeuren in een aparte applicatielaag die bovenop het besturingssysteem komt te draaien. Hierdoor kan Google in de toekomst zelf de updates voor het Android-besturingssysteem gaan pushen, zodat Android-apparaten razendsnel geüpdatet kunnen worden.

Als er dan een groot beveiligingslek wordt gevonden, kan Google die razendsnel dichten, mocht de lek in de laag van de fabrikant zitten, dan is die ervoor verantwoordelijk en ligt de imagoschade niet bij Google, maar bij de fabrikant. De fabrikant van bijvoorbeeld een smartphone moet in de applicatielaag zijn eigen schil opnemen en de drivers die nodig zijn voor de hardware van het toestel. Bijvoorbeeld voor een goede ondersteuning van de processor en camera. Google zal alleen de kern van Android bijwerken, daarnaast kan het waarschijnlijk de Google Play Services-app weer wat kleiner gaan maken, omdat het de afgelopen jaren heel veel kernfeatures heeft verplaatst van Android naar de Play Services-app om die snel te kunnen updaten. Dat zal ongetwijfeld ook zorgen voor snelheidswinst.

Virusscanner

Een andere stap die Google zet is de introductie van Google Play Protect, een soort virusscanner die alle apps gaat scannen op onveilig gedrag. Of andere beveiligingsbedrijven ook gebruik kunnen maken van de functies die deze app gebruikt is nog onduidelijk, maar het lijkt erop dat Google hiermee de deur op een kier zet voor andere beveiligingsbedrijven.

Sneller en nieuwe programmeertaal

Elke Android-versie is de afgelopen jaren sneller dan zijn voorganger, iets waar Google ook naar streeft, want op die manier kan het ook de accuduur van de apparaten verlengen. Ook deze versie is weer sneller dan zijn voorganger. Volgens google start de Pixel-smartphone nu twee keer zo snel op. Verder gaat Google TensorFlowLite integreren in Android, dat is een vorm van machine learning, zodat de Android-apparaten effectiever de hardware van het apparaat kunnen gebruiken.

Tot slot komt Google met een extra programmeertaal op de proppen. Niet langer is Java de enige programmeertaal waarin Android-apps kunnen worden ontwikkeld. Ook de programmeertaal Kotlin van JetBrains wordt ondersteund. Google ontwikkeld samen met JetBrains de applicatie Android Studio waarmee Android-apps kunnen worden ontwikkeld. De programmeertaal Kotlin zal ook worden ondersteund om Android-apps te ontwikkelen, waardoor er meer keuze komt voor ontwikkelaars. Kotlin is een open source programmeertaal waar Google verder geen eigenaar van is.

Nieuwe hardware ondersteuning

In Android O wordt ook ondersteuning toegevoegd voor nieuwe hardware, zo biedt het besturingssysteem ondersteuning voor Qualcomms aptX- en AaptX-HD- en Sony’s LDAC-Bluetoothaudiocodecs. Is er meer ondersteuning voor verschillende kleurprofielen, meerdere monitoren, toetsenborden en picture-in-picture.

Visuele wijzigingen

Uiteraard krijgt Android ook de nodige visuele wijzigingen, de vraag is wel hoeveel we hiervan gaan zien op de smartphones. Uiteindelijk legt elke fabrikant zijn eigen schil over Android en kunnen dit soort wijzigingen eenvoudig ongedaan gemaakt worden. Wat waarschijnlijk wel doorgezet zal worden zijn de notificaties per app. Met een puntje bij een applicatie-icoon wordt duidelijk gemaakt dat er notificaties zijn voor een specifieke app en door het icoon aan te tikken en ingedrukt te houden kunnen de notificaties worden getoond. Uiteraard zijn de notificaties ook gewoon te vinden in het notificatievenster.

Verder gaat Android O meer mogelijkheden bieden om notificaties te beheren en kan je de keuze maken of ze wel of niet op het vergrendelscherm getoond moeten worden.

Tot slot gaat Google zijn populaire autofill-feature uit Chrome doortrekken in Android, waardoor je eenvoudig formulieren in kan vinden op basis van eerder ingevulde data.

De definitieve naam van Android O is nog niet bekendgemaakt, veel gebruikers lijken te hopen op Android Oreo, omdat het altijd iets van zoetigheid is.