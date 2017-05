Recovery time van data nog slechts enkele seconden in Veeam Availability Suite v10

Apps & Software

Veeam heeft tijdens haar eigen VeeamON-event een technical preview van de nieuwste versie van de Veeam Availability Suite aangekondigd. We zitten inmiddels aan versie 10, waarmee het bedrijf naar eigen zeggen een ’10 op 10′ wil scoren op het gebied van disaster recovery en back-up. De Always-On Availability (het herstellen van datacenters en systemen na uitval) waar Veeam het altijd over heeft, moet zo weer een stukje dichterbij komen.

Een versie-update van een grote suite zoals de Veeam Availability Suite gaat uiteraard gepaard met een enorm aantal kleine en grote updates. We kunnen deze hier niet allemaal behandelen, maar lichten er enkele uit. Allereerst is er Continuous Data Protection (CDP), een op technologie van VMware gebaseerde toevoeging die doet wat de naam suggereert. De data die wordt beschermd door de Availability Suite, wordt continu gerepliceerd naar een private of public cloud. In het geval van een calamiteit is deze binnen enkele seconden hersteld, relatief gezien een grote stap van de ongeveer 15 seconden die het voorheen duurde.

Een tweede belangrijke toevoeging aan de Veeam Availability Suite is dat vanaf versie 10 niet langer alleen virtuele workloads worden ondersteund, maar ook fysieke. Denk hierbij aan Windows-pc’s, maar bijvoorbeeld ook aan NAS-apparaten. Windows Failover Clusters worden hierbij volledig ondersteund. De ondersteuning van Windows-machines is mede mogelijk dankzij de introductie van de Windows-agent die eveneens is geïntroduceerd. Het maakt hierbij niet uit of een machine lokaal in het netwerk hangt, of ergens ‘onderweg’ is. Voor Linux was deze agent al sinds afgelopen december beschikbaar.

Tot slot heeft Veeam ook het daadwerkelijke management van de data onder handen genomen en heeft men ‘Native object storage support’ toegevoegd. Hiermee wordt bedoeld dat het nu mogelijk is om zeer fijnmazig aan te geven in de Availability Suite hoe lang data op een bepaalde server bewaard moet worden, alvorens het wordt ‘gearchiveerd’. Hiermee moet het voor bedrijven eenvoudiger worden om dure primaire opslag vrij te maken. Veel object storage platformen worden ondersteund: Amazon S3, Amazon Glacier, Microsoft Azure Blob en S3/Swift.