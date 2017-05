Veeam zet integratie van Microsoft-diensten verder door

Apps & Software

Een van de speerpunten van Veeam en iets waar het tijdens het eigen VeeamON 2017-event vaak over gaat, is dat het niet meer alleen om virtuele machines die beschermd moeten worden met de producten van het bedrijf. Eerder vandaag berichtten we al over het feit dat de nieuwste versie van de Availability Suite van het bedrijf naast virtuele ook fysieke workloads gaat beschermen. Ook op het gebied van integratie met diensten van anderen worden echter de nodige stappen gezet.

Gezien het succes van Office 365 van Microsoft – dat inmiddels 86 miljoen gebruikers heeft en nog altijd hard groeit – is het niet vreemd dat Veeam de nodige nadruk legt op die dienst. De software is inmiddels ook al zo’n 11.000 keer gedownload door klanten, voornamelijk service providers. Versie 1.5 van Veeam Backup for Microsoft Office 365 maakt het mogelijk om nog fijnmaziger in te stellen hoe specifieke repository’s moeten worden geback-upt. Niet iedere klant heeft hetzelfde soort data, waarvoor dan bijvoorbeeld ook andere retentietijden gelden. Sommige data mag wellicht nooit worden gearchiveerd. Een en ander kan vanuit de UI beheerd en bediend worden, maar PowerShell en RESTful API worden ook ondersteund. Er zijn dus ook de nodige mogelijkheden op het gebied van automatisering.

Naast details over versie 1.5, heeft Veeam ook al een tipje van de sluier opgelicht over versie 2.0 die eraan zit te komen. Daarin wordt namelijk een van de door klanten meestgevraagde features toegevoegd, namelijk ondersteuning voor SharePoint Online en OneDrive for Business.

Als we het hebben over integratie met diensten en platformen van Microsoft, dan kunnen we uiteraard niet om Azure heen, het cloud-platform van het bedrijf uit Redmond. Veeam wordt tot op zekere hoogte ook meer en meer een cloud-bedrijf, omdat het public clouds ook steeds beter gaat integreren in haar aanbod. Direct Restore naar Azure is al sinds versie 9.5 van de Veeam Backup & Replication Suite mogelijk, maar nu komt hier nog een software-defined tool bij, die door het leven gaat als Veeam PN for Microsoft Azure. Hiermee is het mogelijk om Direct Restore te automatiseren en werkt het opzetten van dit proces volgens Veeam ook eenvoudiger met deze tool. Hij is overigens gratis.