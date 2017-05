Eerste blik op de vernieuwde Microsoft Surface Pro 4 onthuld

Hardware

Microsoft heeft aanstaande maandag een evenement gepland staan in Shanghai. Daar zal het volgens de geruchten een vernieuwde versie van de Surface Pro 4 tablets onthullen. Mocht je niet kunnen wachten op de onthulling, hebben we vandaag alvast de eerste foto’s van dat vernieuwde apparaat.

De vernieuwde Surface Pro 4 wordt volgens Venture Beat enkel ‘Surface Pro’ genoemd. Het cijfer achter de naam zou dus verdwijnen. Dat zal mogelijk te maken hebben met het feit dat er enkel interne wijzigingen plaats lijken te vinden. Op basis van de foto’s lijkt het apparaat aan de buitenkant nauwelijks gewijzigd ten opzichte van de Surface Pro 4.

Het vernieuwde apparaat van Microsoft zal draaien op een Kaby Lake processor. Verder wordt het apparaat uitgebracht in een aantal nieuwe kleuren, waarin de stylus en de Type Covers ook beschikbaar zijn. Die kleuren zijn in lijn met de eerder gepresenteerde Surface Laptop. Daarmee kiest Microsoft ook op hardware gebied voor meer eenduidigheid. De Surface Pro krijgt naar verluidt een 3,5mm koptelefoonaansluiting, een mini-displayport en reguliere USB-ingang.

De presentatie van 23 mei wordt verzorgd door Panos Panay. Hij is bij Microsoft verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Surface-producten. Om die reden zijn er al langer geruchten dat er in elk geval een Surface-product gepresenteerd wordt. Toch was het Panay zelf die kortgeleden duidelijk maakte dat er in elk geval geen compleet nieuw product gepresenteerd zou worden. Mogelijk komt er dus wel de vernieuwde versie van de Surface Pro 4, waarvan vandaag de foto’s gelekt zijn.