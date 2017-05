Onderzoekers onthullen ’s werelds dunste hologram

Hardware

Een team van Australische en Chinese onderzoekers van de RMIT University in Melbourne heeft ’s werelds dunste hologram ontwikkeld. De technologie staat nog in de kinderschoenen, maar het potentieel ervan is groot.

Het hologram wordt volgens CNet omschreven als een ‘nano-hologram’ en verschilt op een belangrijke manier van andere hologrammen. Waar de gebruiker bij normale hologrammen enkel een gevoel van diepte krijgt, indien er een 3D-bril gedragen wordt, is dat bij dit hologram niet het geval. Verder gaat het om een extreem dun hologram van 25 nanometer. Daarmee is het 1.000 nanometer dunner dan een gemiddeld menselijk haar.

De onderzoekers zeggen dat het hologram erg eenvoudig om te maken is en dat het pop-up schermen mogelijk maakt. Die maken de grenzen van een traditioneel 2D-scherm “irrelevant”. Zoveel stellen de onderzoekers in onderstaande YouTube-video, waarin ze de technologie introduceren.

“Conventionele computer-gegenereerde hologrammen zijn te groot voor elektronische apparaten, maar ons ultradunne hologram overstijgt die barrières,” licht RMIT University professor Min Gu toe. “Het is een pop-up 3D-hologram dat ook data weer kan geven, die normaal niet op een telefoon of horloge past.”

De toepassingen zijn volgens Gu dan ook enorm breed. “Van medische diagnostiek tot onderwijs, dataopslag, defensie en cybersecurity… 3D-hologrammen hebben het potentieel een heleboel industrieën te veranderen en dit onderzoek brengt die revolutie een cruciale stap dichterbij.”

De onderzoekers werken nu aan de ontwikkeling van een stevige, dun laagje dat bovenop een LCD-scherm gelegd kan worden om daarmee het 3D-hologram display te maken. Als dat lukt, kunnen flexibele of elastische hologrammen ontwikkeld worden voor een breed scala aan toepassingen. De toekomst is er dus bijna.