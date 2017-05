Apple niet langer de grootste op de Europese tabletmarkt

Mobile

Apple is niet langer de grootste op de West-Europese tabletmarkt. IDC heeft een nieuwe rapportage uitgebracht over de West-Europese tabletmarkt in het eerste kwartaal van 2017, waaruit blijkt dat voor het eerst in lange tijd een andere fabrikant de grootste is. Specifiek is het Samsung dat Apple nu heeft weten te verslaan.

Net als eerder, is ook het afgelopen jaar de tabletmarkt in West-Europa gekrompen. Dit kwartaal leverden fabrikanten 1,7 procent in ten opzichte van een jaar eerder. Er werden in totaal 7,1 miljoen tablets verkocht. Daarmee was de markt relatief stabiel, wat volgens IDC vooral te danken viel aan detachable-tablets. De verkopen daarvan groeiden met 5,8 procent.

Apple vs Samsung

Samsung verkocht 1,89 miljoen tablets in het eerste kwartaal en wist daarmee 17,9 procent meer te verkopen dan een jaar eerder. Dat waren er toen nog 1,6 miljoen. Daarmee heeft het Zuid-Koreaanse bedrijf het grootste marktaandeel in de West-Europese tabletmarkt, en 26,5 procent van de markt in handen.

Waar Samsung flink groeide, zag Apple de verkopen van zijn tablets juist flink dalen. Er werden nog 1,54 miljoen iPads verkocht. Een jaar eerder waren dat er nog 1,74 miljoen, waarmee Apple 11,5 procent inleverde. Het bedrijf heeft desondanks nog 21,7 procent van de West-Europese tabletmarkt in handen. De komende tijd lijkt Samsung verzekerd van die eerste plek. De vraag is vooral wat de mogelijke lancering van een nieuwe iPad Pro, waarvan het verhaal gaat dat die er in juni komt, gaat doen.

Top vijf

De top vijf verkopers in West-Europa zag er dit jaar als volgt uit:

Samsung – 1,892 miljoen verkochte tablets (+17,9%) Apple – 1,547 miljoen verkochte tablets (-11,5%) Lenovo – 553.000 verkochte tablets (+0,5%) Acer – 301.000 verkochte tablets (+0,2%) Asus – 281.000 verkochte tablets (-14,8%)