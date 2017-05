Onduidelijk of Intel nu GPU-technologie bij AMD of Nvidia onder licentie afneemt

Hardware

Intel heeft zich altijd toegelegd op de ontwikkeling van processoren, maar de chipgigant is altijd een beetje achter blijven lopen op de ontwikkeling van GPU’s, voor de grafische rekenkracht. Daarvoor nam het jarenlang een licentie af bij Nvidia voor diens GPU-technologie, die licentie is inmiddels afgelopen en er gaan geruchten dat Intel nu een licentie heeft afgenomen bij AMD. Intel ontkent dit echter, waardoor het onduidelijk is hoe Intel dit gaat oplossen.

Dat de chipgigant processoren zal blijven maken die beschikken over zowel een CPU als een GPU staat vast. De meeste mobiele processoren voor in laptops beschikken over beide en zonder die modellen heeft Intel een gigantisch probleem. Intel zal dus processoren (APU’s) blijven bakken met zowel een CPU als GPU, de vraag is alleen welke technologie het hiervoor gaat gebruiken in de nabije toekomst.

Jarenlang was er een licentie met Nvidia over het gebruik van diens GPU-technologie en bijbehorende patenten. Die licentie is officieel op 31 maart 2017 afgelopen en sinds die tijd lijkt Intel zonder een dergelijke licentie te opereren. De geruchten doen al langer de ronde dat Intel zou willen overstappen naar AMD, voornamelijk omdat Nvidia een steeds groter concurrent wordt en AMD een scherpere aanbieding gedaan zou hebben. Intel heeft recent op de geruchten gereageerd en gesteld dat er geen licentie is met AMD.

Diverse media hebben zowel bij Intel als Nvidia vragen gesteld over de afgelopen overeenkomst, maar hier willen beide partijen geen uitlatingen over doen. Het is nu dus onduidelijk of er nog een licentie is en met wie.

Het meest voor de hand ligt dat de licentie met Nvidia weliswaar is afgelopen, maar dat beide partijen nog in onderhandeling zijn over het verlengen hiervan en dat Nvidia tot die tijd gedoogd dat Intel de technologie blijft gebruiken. Of Intel ondertussen ook in gesprek is met AMD is niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat Intel hierover een keer duidelijkheid zal moeten geven. Daarop moeten we alleen nog even wachten.