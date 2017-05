WD Red en WD Red Pro 10TB-hdd’s voor NAS geïntroduceerd

Hardware

Western Digital heeft zijn productportfolio verder uitgebreid met nieuwe harde schijven. Het gaat om de WD Red 10TB en WD Red Pro 10TB, beide zijn geoptimaliseerd voor gebruik in NAS-servers. Het verschil tussen de twee schijven is het aantal RPM. De WD Red beschikt over 5400RPM en de WD Red Pro over 7200RPM. De opslagcapaciteit van beide schijven is 10TB.

Om schijven te ontwikkelen met een opslagcapaciteit van 8TB of hoger moest Western Digital zijn productiemethode aanpassen. Deze schijven zijn namelijk luchtdicht gemaakt en de lucht is vervangen door helium. De voornaamste reden hiervoor is dat helium een lagere dichtheid heeft dan lucht, waardoor er minder wrijving is in de schijf bij de bewegende delen en er ook minder warmte wordt geproduceerd. Hierdoor kan WD meer platters gebruiken en is er minder energie nodig.

Het is een unieke methode en de enige om nog een beetje te concurreren met de opkomende flashmarkt. De groei van de SSD-markt was in een stroomversnelling geraakt, maar door een groot te kort aan flash staat de SSD-markt even op pauze. Dit biedt voor WD weer mogelijkheden om nog wat extra uit de HDD-markt te halen. De introductie van deze 10TB-modellen is een goede stap want het duurt nog wel even voordat we SSD’s kunnen krijgen van dit formaat voor een aantrekkelijke prijs.

Beide schijven zijn 3,5 inch modellen en beschikken over een 128MB cache. De WD Red schijf wordt geleverd met drie jaar garantie en gaat 439 euro kosten, terwijl de WD Red Pro schijf wordt geleverd met vijf jaar garantie voor een adviesprijs van 479 euro. De schijven moet begin volgende maand beschikbaar zijn.