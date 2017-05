Tijdens de I/O-ontwikkelaarsconferentie heeft Google nieuwe cijfers vrijgegeven over de prestaties van zijn diensten. CEO Sundar Pichai liet weten dat het besturingssysteem Android een grote mijlpaal bereikt heeft. Er zijn nu 2 miljard maandelijks actieve Android-apparaten.

Android is lang niet het enige grote platform van Google, het bedrijf heeft zeven diensten met meer dan 1 miljard maandelijks actieve gebruikers. Het betreft Google Maps, YouTube, Chrome, Google Maps, Gmail, Search en Google Play. Verder zijn er over heel 2016 maar liefst 82 miljard apps gedownload en kijken mensen op YouTube dagelijks 1 miljard uur aan video’s.

Pichai merkte tijdens zijn presentatie op dat ook andere diensten het uitzonderlijk goed doen. Google Drive heeft nu 800 miljoen gebruikers en Google Photos 500 miljoen. De Google Assistant is ook hard op weg naar dergelijke cijfers en staat nu op in totaal 100 miljoen apparaten geïnstalleerd.

Daarmee lijkt Google er hard naar op weg uiteindelijk Apple’s iOS helemaal weg te concurreren. Vorig jaar november meldde Strategy Analytics dat er nog maar twee mobiele platformen veelgebruikt worden: Android en iOS. Android scoorde toen 88 procent van de smartphones en Apple 12,1 procent. De verwachting is dat Android steeds groter blijft worden, vooral nu Google de problemen van het systeem aanpakt.

De grootste kritiek die er is op Android is namelijk dat het niet veilig genoeg zou zijn. Fabrikanten updaten hun apparaten lang niet altijd en zelfs als ze dat doen, kan het maanden duren voordat die updates er zijn. Daardoor lopen veel apparaten achter op het gebied van security, in een tijd waarin digitale veiligheid juist steeds belangrijker wordt. Dat Google die problemen hard aanpakt, wijst op een zeer positieve toekomst voor het bedrijf.

Thanks to developers and our partners around the world, there are now more than 2 billion monthly active Android devices. #io17 pic.twitter.com/tMH6aHsAIP

— Google (@Google) May 17, 2017