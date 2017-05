Zweden laat aanklacht tegen WikiLeaks-oprichter Julian Assange vallen

Consumer

Zweden heeft besloten de aanklacht tegen WikiLeaks-oprichter Julian Assange te laten vallen. Desondanks lijkt het er niet op dat Assange de ambassade van Ecuador – waar hij sinds 2012 opgesloten zit – op korte termijn kan verlaten. De Amerikaanse overheid is namelijk nog altijd vastbesloten hem te arresteren.

De Zweedse hoofdaanklager Marianne Ny ziet er geen heil in om de zaak nog voort te zetten, zolang Assange niet naar het land komt. Daarmee vervalt ook het arrestatiebevel dat Zweden uitgevaardigd had en is in elk geval één belangrijke horde voor Assange genomen. Mocht hij voor 2020 naar Zweden reizen, kan de zaak overigens wel opnieuw geopend worden.

De kans is natuurlijk klein dat Assange dat zal doen, te meer omdat hij zegt dat de zaak enkel geopend werd zodat hij naar de Verenigde Staten uitgeleverd kon worden. Dat land heeft het op Assange voorzien vanwege de vele gevoelige lekken van overheidsdocumenten op WikiLeaks. Glenn Greenwald, die een sleutelrol speelde bij het analyseren van de vele documenten die klokkenluider Edward Snowden vrijgaf, legt tegenover The Intercept uit waarom Assange voorlopig de ambassade niet kan verlaten:

“Het stopzetten van het Zweedse onderzoek is in zekere zin goed nieuws voor Assange. Maar het verandert voorlopig weinig aan het feit dat hij de ambassade niet kan verlaten. Gezien de vastberadenheid van de Trump-regering om hem in een Amerikaanse cel op te sluiten voor de ‘misdaad’ van het publiceren van documenten, lijkt zijn vrijheid verder weg dan het was in 2010, toen de zaak begon.”

Daar komt volgens de politie van Londen nog bij dat het arrestatiebevel uit juni 2012 nog altijd staat. “De politie is nog altijd verplicht dat arrestatiebevel uit te voeren, mocht hij de ambassade verlaten.” Tegelijk zijn er verzachtende omstandigheden. “Nu de situatie veranderd is en de Zweedse autoriteiten hun onderzoek naar de zaak stopgezet hebben, wordt Mr. Assange gezocht voor een veel minder ernstig vergrijp. De politie zal het budget dan ook proportioneel aanpassen.”

De vraag is op dit moment wat de Amerikaanse justitie doet. Jeff Sessions, minister van Justitie, liet vorige maand nog weten dat het arresteren van Assange een topprioriteit voor het land is. Ecuador zegt tot slot volgens The Guardian dat het blij is dat de aanklacht tegen Assange nu stopgezet is. Het zet alles in werking om te zorgen dat hij nu eindelijk de ambassade kan verlaten en veilig naar Ecuador kan reizen.