Eén op de zes Britten maakt gebruikt van een VPN

Steeds meer mensen gebruiken een Virtual Private Network (VPN) tijdens het surfen op het internet, zo blijkt uit een onderzoek van adviesbureau YouGov in het Verenigd Koninkrijk.

Volgens het onderzoek, getiteld “Incognito Individual”, heeft zo’n 16% van de Britse bevolking ooit gebruik gemaakt van een VPN tijdens het browsen. De helft deed dat om een website te bezoeken die enkel bereikbaar was vanuit een bepaalde regio, bijvoorbeeld websites of diensten met inhoud die alleen bedoeld is voor inwoners van een specifiek land. Hiermee zijn een betere beveiliging en meer privacy niet langer de hoofdredenen om een VPN te gebruiken, respectievelijk 44% en 37% surften om die reden via een VPN. Een kwart van de ondervraagden gaf aan dat ze een VPN gebruiken om doelgerichte advertenties te omzeilen, terwijl 20% hoopte om minder spam te ontvangen.

Middels een VPN wordt de verbinding met het internet versleuteld en maakt het verbinden met een openbaar netwerk veiliger. Aanbieders van deze beveiligde verbinding hebben vaak servers in verschillende landen staan, waardoor het voor een website lijkt of de gebruiker zich ook in dat land bevindt. Vooral websites waarop televisieprogramma’s te bekijken zijn, schermen hun inhoud voor buitenlandse bezoekers vaak af vanwege de uitzendrechten. Nasra Aharchich, onderzoeker bij YouGov, ziet het groeiende gebruik van een VPN als een slechte ontwikkeling. “Voor websites en diensten die hun content proberen af te schermen van bepaalde regio’s, is de enorme groep internetgebruikers dat een VPN heeft geïnstalleerd aanzienlijk genoeg om voor complicaties te zorgen”, aldus Aharchich.

Tijdens het onderzoek werden de ondervraagden ook getoetst naar hun kennis over het “deep web”. Ruim 65% gaf aan ooit gehoord te hebben hierover, maar slechts 6% heeft het deep web daadwerkelijk bezocht. Wel is er een groep die overweegt om het deep web in de (nabije) toekomst te gaan bezoeken. Het is helaas niet bekend onder hoeveel respondenten het onderzoek van YouGov is afgenomen.