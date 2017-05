Einde paspoorten en boarding passes in zicht?

Business

Het hoeft niet al te lang meer te duren voordat er een paspoortloze vliegwereld is. Als ht aan de Finse luchtvaartmaatschappij Finnair en Finavia ligt, behoren paspoorten en boarding passes namelijk tot verleden tijd. Er wordt een proef gelanceerd op luchthaven Helsinki-Vantaa, waar een selecte groep mensen kan inchecken middels gezichtsherkenning.

Dit meldt Finnair tegenover ZDNet. “Gezichtsherkenning is een van de nieuwe technologieën die, naast de proeven bij ons, worden getest op verschillende vliegvelden. Er is brede interesse voor, in de luchtvaartwereld en elders,” legt Timo Rissanen, hoofd van de afdeling ground experience bij Finnair uit aan de site. “Met deze proef willen we kijken of het in de praktijk past bij onze processen.”

Gedurende drie weken vindt er op het Finse vliegveld en proef plaats. 1.000 frequent flyers van Finnair krijgen het verzoek mee te doen. Indien ze dat willen, wordt hen gevraagd binnen een Android-app drie foto’s van hun gezicht te maken. Die worden vervolgens automatisch omgezet in niet te traceren biometrische ID’s. Gaan de klanten richting de check-in balie, staat daar een camera die hun gezicht vergelijkt met die in de databank.

Als er een match is, en de klanten aan de beurt zijn, krijgen medewerkers bij de balie meteen alle relevante gegevens te zien. Het check-in proces zou daardoor een stuk sneller moeten kunnen verlopen. De ID-check is immers al gedaan, nog voordat iemand zijn paspoort te voorschijn heeft gehaald.

Het testsysteem wordt ontwikkeld door het Finse softwarebedrijf Futurice op basis van breed beschikbare hardware. Er wordt onder meer gebruik gemakt van een touchscreen computer, een camera en cloudbased-software. Wel is er een algoritme speciaal ontwikkeld voor de gezichtsherkenning en registratie daarvan.

Het experiment bij Helsinki is verder niet bepaald het enige. Ook bij Charles de Gaulle in Parijs worden hier experimenten mee uitgevoerd, evenals op Schiphol. Het verschil bij het Finse experiment, is dat passagiers slechts eenmaal hoeven te registreren voor het systeem.

Het zal overigens wel nog een tijd duren voordat de techniek in de praktijk ingevoerd wordt: “In de praktijk hebben we het nog over jaren ontwikkelingswerk,” aldus Rissanen. “Ik zou zeggen dat het over een jaar of vijf mogelijk is om zonder boarding pass te reizen.”